VUČIĆ SE OGLASIO UOČI SUTRAŠNJE SEDNICE VLADE SRBIJE O SANKCIJAMA NIS-U: Evo šta je poručio građanima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati sednici vlade u Palati Srbija, najavljeno je iz Predsedništva.
Sednica će početi u 11.00 časova.
Uoči sednice na kojoj će se razmatrati situacija u vezi sa sankcijama NIS-u Vučić se danas oglasio na svom Instagram profilu.
- Srbija i naš narod za mene su uvek na prvom mestu - poručio je Vučić.
Podsetimo, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su SAD noćas poslale lošu poruku koja se tiče NIS-a i navela nedvosmisleno u odgovoru na zahtev kompanije da žele kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, ali da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara.
- Tokom noći po našem vremenu, obavestili su američki partneri odnosno Vlada SAD sa lošim vestima i sa teškom porukom koja se tiče NIS. Na zahtev advokata NIS-a, koji su uputili američkoj vladi i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u NIS-u, po prvi put je američka administracija jasno i nedvosmisleno rekla i to napisala da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno da zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS-a - rekla je ministarka na vanrednoj konferenciji za medije u vladi.
Ona je istakla da su poručili da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade.
Đedović Handanović je rekla da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i Rafinerija mogu da nastave da posluju.
