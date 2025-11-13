Politika

"SUTRA DOLAZI KRAJ" Jaćimović preti Vučiću? (VIDEO)

Novosti online

13. 11. 2025. u 20:51

AUTOPREVOZNIK Milomir Jaćimović kaže da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sutra neće biti dobro.

Foto: Printskrin

- Sutra im dolazi kraj - poručio je Jaćimović za N1.

