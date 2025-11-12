VUČIĆ O DIJANI HRKI: Znam da je bila u dobrim rukama, ovo je velika stvar i sam se osećam bolje što je primila terapiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima naše zemlje.

Foto printskrin

Kad je u pitanju to što RTS nije na vreme pustila vest da je Dijana Hrka primljena u bolnicu, kaže da NovaS i N1 imaju agendu pritiska, napada na državu, agenda rušenja naše zemlje.

- Nemam nikakvu dilemu kada to govorim - ističe on.

Kaže da je ovo velika stvar i sam se oseća bolje što je Dijana Hrka primila terapiju.

- Znam da je bila u dobrim rukama, znam da je dobila savršenu terapiju i to je ono što je za mene bilo najznačajnije. N1 i NovaS će svoj prljavi posao da nastavi i tu nema promena. Što se RTS tiče, podsetiću vas da sam pre dve i po godine govorio kako posle Ribnikara na svaki način prave malo ozbiljnije, ali još opasnije vesti nego NovaS i N1, a matrica je ista i nema razlike. Uvek sam budan u 5 ujutru i pogledam vesti RTS i stvarno sam video da su gore na N1. Nisam ni znao da ih uređuje čovek koji hoće da svi pomremo, da svi dobijemo rak i da nam sva deca poumiru. Takvi ljudi još rade na RTS - rekao je Vučić.