"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da su haške robijaše zaključavali i kad se lider Srba u Republici Srpskoj Krajini Milan Babić ubio.
- Došao je zamenik upravnika i rekao da ima strašnu vest, da je Milan Babić izvršio samoubistvo - kazao je Šešelj za Informer TV.
Podsećamo, Milan Babić izvršio je 2006. godine samoubistvo u svojoj ćeliji u zatvorskoj jedinici Haškog tribunala u Sheveningenu.
Hag je kasnije pokušao da prikrije da je Babić ostavio oproštajno pismo.
