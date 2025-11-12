"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da su haške robijaše zaključavali i kad se lider Srba u Republici Srpskoj Krajini Milan Babić ubio.

Foto: Printskrin Hepi TV

- Došao je zamenik upravnika i rekao da ima strašnu vest, da je Milan Babić izvršio samoubistvo - kazao je Šešelj za Informer TV.

Podsećamo, Milan Babić izvršio je 2006. godine samoubistvo u svojoj ćeliji u zatvorskoj jedinici Haškog tribunala u Sheveningenu.

Hag je kasnije pokušao da prikrije da je Babić ostavio oproštajno pismo.