NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: Zoran Gavrilović poručio plenumašima: Vi nemate nikakav program niti ste nam ga predstavili!

SUKOB na blokaderskom polu ne jenjava. Studenti blokaderi su dobili još jedan šamar od Zorana Gavrilovića, koji ih je upitao gde vam je program?

Foto prinstskin NovaS

-Ono što ja mislim da studenti treba da rade i što smo profesor Stoiljković i ja sada pričali jeste da izađu sa svojim programom. Jer svaki pokret koji pretenduje da dobije podršku u društvu ima svoji program. Ja mislim da je to primarna stvar.