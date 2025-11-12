Politika

NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: Zoran Gavrilović poručio plenumašima: Vi nemate nikakav program niti ste nam ga predstavili!

В. Н.

12. 11. 2025. u 19:11

SUKOB na blokaderskom polu ne jenjava. Studenti blokaderi su dobili još jedan šamar od Zorana Gavrilovića, koji ih je upitao gde vam je program?

НАСТАВЉА СЕ РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Зоран Гавриловић поручио пленумашима: Ви немате никакав програм нити сте нам га представили!

Foto prinstskin NovaS

-Ono što ja mislim da studenti treba da rade i što smo profesor Stoiljković i ja sada pričali jeste da izađu sa svojim programom. Jer svaki pokret koji pretenduje da dobije podršku u društvu ima svoji program. Ja mislim da je to primarna stvar.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće