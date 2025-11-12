PRŠTI NA SVE STRANE: Besni rat blokadera, Nataša Kandić ljuta kao nikada do sada
BLOKADERI su opet zaratili.
Tako se Nataša Kandić okomila na Stanića i na N1.
- Da je poštena i čista osoba taj dobrovoljac Nenad Stanić kazao bi studentima, koje navodno štiti (?), da je na Košarama poginulo 50 redovnih vojnika, mlađih od 22 godine [od ukupno 108 vojnia], da njihovi roditelji nisu znali da su ih starešine pre 9.aprila 1999. godine poslale na Košare. Jedina istina je da je svaki oficir znao da slati decu na Košare, gde se vode borbe, nije patrotizam, i da će se tek poneko vratiti roditeljima. Ratnim veteranima nije mesto pored mladih - žali se Nataša Kandić.
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
