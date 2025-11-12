PRŠTI NA SVE STRANE: Besni rat blokadera, Nataša Kandić ljuta kao nikada do sada

BLOKADERI su opet zaratili.

Foto: Printscreen/Jutjub/United States Holocaust Memorial Museum

Tako se Nataša Kandić okomila na Stanića i na N1.

- Da je poštena i čista osoba taj dobrovoljac Nenad Stanić kazao bi studentima, koje navodno štiti (?), da je na Košarama poginulo 50 redovnih vojnika, mlađih od 22 godine [od ukupno 108 vojnia], da njihovi roditelji nisu znali da su ih starešine pre 9.aprila 1999. godine poslale na Košare. Jedina istina je da je svaki oficir znao da slati decu na Košare, gde se vode borbe, nije patrotizam, i da će se tek poneko vratiti roditeljima. Ratnim veteranima nije mesto pored mladih - žali se Nataša Kandić.

