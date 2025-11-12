"ZA VAS SU, NIKEZIĆU, SVE OPCIJE ZATVORENE" Mali: NIS rešavaju i rešiće stručni ljudi
MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću.
Odgovor ministra, koji je objavljen na njegovom Fejsbuk profilu, prenosimo u celosti.
- Pitanje poverenja o kojem danas diskutuje Dušan Nikezić, potpredsednik SSP-a, je jedan lep primer oksimorona. Imalo bi, međutim, bar malo smisla da govori nešto o književnosti, ali on, ni manje ni više, razmatra opcije razrešenja krize sa NIS-om.
Čovek koji je bio na poziciji savetnika te godine kada su rasprodate zgrade NIS-a u Beogradu i Novom Sadu, rafinerije u Pančevu, Novom Sadu, 500 benzinskih pumpi, brojne cisterne, akcije u kompanijama, nalazišta nafte, koncesije na nalazišta nafte u inostranstvu… danas sebi daje za pravo da komentariše situaciju u kojoj se nalazi NIS.
Taj isti čovek je bio i državni sekretar Ministarstva finansija kada je MMF suspendovao aranžman Srbiji već posle prve revizije, a premija rizika je naglo rasla. Čovek koji je bio deo ekipe koja je na računu Srbije ostavila osam milijardi dinara, što nije bilo dovoljno ni da se isplate plate i penzije tog meseca, danas vređa predsednika Srbije, ocenjuje, laže, manipuliše. Isto ponašanje, samo bez funkcije, pa srećom, bez štete po građane.
Jer, odlično se danas, kada imamo 411 milijardi dinara na računu, sećamo godina kada su oni upravljali javnim finansijama, dok su građani masovno ostajali bez posla, zemlja bez investitora, dok je minimalna zarada jedva premašivala 150 evra.
Čovek koji je učestvovao u dovođenju Srbije do bankrota, danas bi da rešava krize na međunarodnom nivou.
Niste vi, Nikeziću prodali samo NIS. Prodali ste ovaj narod koji vam je verovao, prodali ste napredak Srbije, jer smo efekte vašeg rada ispravljali celu deceniju. Prodali ste i mogućnost da Vam građani Srbije ikada opet veruju.
Zato su za Vas, Nikeziću, sve opcije zatvorene, a NIS rešavaju i rešiće stručni ljudi.
Preporučujemo
MALI O BUDžETU ZA 2026. GODINU: Prosečna plata sledećeg meseca preko 1.000 evra, idemo na povećanje plata i penzija
06. 11. 2025. u 08:05 >> 08:13
USVOJEN PREDLOG BUDžETA ZA 2026. GODINU: Prihodi veći za 2,9 odsto
06. 11. 2025. u 15:33
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)