TOTALNI DEBAKL: Kurti "dotučen" u Prištini

В. Н.

09. 11. 2025. u 21:12

ALjBIN Kurti izgubio je izbore u Prištini!

ТОТАЛНИ ДЕБАКЛ: Курти дотучен у Приштини

Foto: Profimedia

Njegov ministar Hajrula Ceku izgubio je u drugom krugu.

Foto: Printscreen

Debakl i u Peći:

Foto: Printscreen

Kraj za Kurtija i u Prizrenu:

Foto: Printscreen

Izgubio i u Orahovcu

Foto: Printskrin

Uskoro opširnije

