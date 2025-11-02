Politika

JEZIVI PLAN BLOKADERA: Hoće da izazovu rat u Ćacilendu i prete ubistvom Vučića (FOTO/VIDEO)

Novosti online

02. 11. 2025. u 16:00

BLOKADERI imaju plan da naprave najstrašnije moguće nasilje u centru Beograda.

Foto: Printskrin

To je u "Kolegijumu" rekao glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

- Zloupotrebili su Dijanu Hrku da ugrozi svoj život štrajkom glađu. Lazar Stojaković, valjda došao iz Nemačke, rekao na Tviteru "dođite svi da podržimo Dijanu Hrku". Dovezli su autobus sa svojim pristalicama, ekstremistima. Štimac je poručio Beograđanima da izađu na ulice. Direktno zloupotrebljavaju Dijanu Hrku. Plan im je od početka bio da naprave haos, rat u Ćacilendu. Očigledno je da su lagali da je to neka spontana akcija ove nesrećne žene. Zloupotrebljavaju je najstrašnije da bi se oni bavili prljavom politikom - poručio je Vučićević.

Ispred Narodne Skupštine je Vladimir Štimac, koji poziva građane na haos i nasrće na policiju.

Stojaković je došao ispred Skupštine, pod izgovorom pružanja podrške Hrki, ali zapravo sa ciljem izazivanja nereda.

- Zloupotrebljavaju jadnu ženu zarad svojih ciljeva, ona je razorena bolom, a doveli su je do toga da govori ovakve stvari. Sram ih bilo kako zloupotrebljavaju ovu ženu - rekao je Vučićević.

Da ovaj plan nije nimalo naivan pokazuju i pozivi blokadera na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Uhvatiti hulju živog ili mrtvog - naveo je jedan od njih na "Iksu".

Fudbal
