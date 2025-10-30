Uglješa Mrdić predao dokaze Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv Bojovića i Miloševića (VIDEO)

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić predao je danas Tužilaštvu za organizovani kriminal dokaze o krivičnim delima koja su počinili najodgovorniji za pad nadstrešnice –nekadašnjeg predsednika Skupštine Infrastrukture Železnica Nebojše Bojovića i nekadašnjeg izvršnog direktora tog preduzeća Milutina Miloševića.

Foto: Printskrin

- Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, pred kojim se danas nalazimo, tužilac Mladen Nenadić pretvorio je u političko – blokadersko telo koje više nije državni organ čiji je posao borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, izjavio je Mrdić novinarima ispred Sprecijalnog suda i dodao:

- Javnosti je poznato da sam, zajedno sa poslanikom Komlenskim, podneo krivičnu prijavu a potom i dopunu ovom tužilaštvu protiv dvojice najodgovornijih za pad nadstrešnice u Novom Sadu: Nebojše Bojovića, predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura železnice Srbije i desne ruke blokaderskog rektora Đokića i Milutina Miloševića, bivšeg izvršnog direktora kompanije Infrastruktura železnice Srbije. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal trebalo je da, postupajući po mojoj prijavi, krene sa prikupljanjem dokaza i sprovođenjem predistražnih i istražnih radnji u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima propisanim Ustavom Republike Srbije, Zakonom o javnom tužilaštvu i Zakonikom o krivičnom postupku.

Kako je rekao novinarima umesto da rade svoj posao po Ustavu i zakonu, po nalogu tužioca Nenadića, poslali su mi pismo u kome traže da ja radim njihov posao i da prikupljam dokaze umesto njih!

- Građani treba da znaju da tužioci koji ne žele da rade svoj posao, a koji su u zgradi iza mene, najbolje plaćeni tužioci u Srbiji. Ovi tužioci ima 4-5 veću platu od radnika u Srbiji a njihov šef Nenadić prima skoro deset miliona dinara godišnje! Njih plaćamo mi, građani Srbije, da ne rade svoj posao i da se bave politikom.Meni je jasno da milioner, tužilac Nenadić, ne želi da goni svoje prijatelje Bojovića i Miloševića sa kojima se slika u kafanama i provodi. Jasno mi je da mi je pismo poslato kako ne bih poslao dokaze što bi Nenadić iskoristio da odbaci krivičnu prijavu koju sam podneo i da se tako reši problema u kome se našao - naglasio je Mrdić.

- Zato sam danas odlučio da javno predam svoj odgovor Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal sa dokazima koje sam podneo. To činim pred vama, novinarima, i molim vas da objavite moj odgovor i dokaze koje sam podneo kako bi javnost bila upoznata sa krivičnim delima koja su počinili najodgovorniji za pad nadstrešnice – Nebojša Bojović i Milutin Milošević, rekao je.

Kako kaže ovo radi jer ne veruje Mladenu Nenadiću!

Da ovo danas nisam uradio Mladen Nenadić bi dokaze koje sam danas predao sakrio pošto je tužilaštvo koje vodi pretvorio u političko – blokadersko telo. Da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal radi svoj posao njima ne bi ni trebala moja krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića. Dovoljno je bilo da prate izveštavanje brojnih medija o radnjama Bojovića i Miloševića i dokaze koje su novinari objavljivali pa da sami pokrenu istragu - naglasio je i dodao:

- Zato pozivam tužioce koje rade u ovom tužilaštvu da rade svoj posao po zakonu i Ustavu. Podsećam ih da su ustavnim promenama dobili SAMOSTALNOST u radu. Samostalnost ne znači da su samostalni samo od države kako ih Nenadić uči. Samostalnost znači da su samostalni i od Nenadića, kao Zagorke Dolovac, i da nisu dužni da slušaju njihova naređenja koja su usmerena na rušenje države.

Kako je istakao Nenadić je zajedno sa Zagorkom Dolovac deo obojene revolucije i oboje zloupotrebaljavaju svoj položaj da sruše legalno izabranu vlast u Srbiji!

- Zato pozivam samostalne tužioce iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal da na osnovu slike koju su mediji objavljivali a na kojoj se vidi da je šef ovog tužilaštva u veoma bliskim i prijateljskim odnosima sa osumnjičenima Bojovićem i Miloševićem kao i moje krivične prijave i dokaza koju sam podneo – saslušaju tužioca Nenadića.

- U ime građana Srbije koje predstavljam mogu da najavim da ću od danas svaki dan podsećati tužioce ovog tužilaštva na dokaze koje sam podneo kao i da ću ih pitati kada će da pokrenu postupak protiv Bojovića i Miloševića kao i da li su saslušali njihovog saučesnika, šefa ovog tužilaštva, Mladena Nenadića - kazao je poslanik novinarima.