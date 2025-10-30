"JA SAM PONOSNI PREDSEDNIK SRBIJE" Vučić se obratio iz Samarkanda - Mene podržavaju Srbi sa KiM, blokadere Sulejman Ugljanin (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Samarkanda.

Foto: Printscreen/Pink

- Imao sam sastanke, zajedno sa ministrom (Nikolom) Selakovićem. Imali smo sastanak sa premijerom i zamenikom premijera Uzbekistana, imao sam razgovore sa predsednikom Slovačke Republike Petrom Pelegrinijem i upravo sam završio bilateralni sastanak sa generalnom direktorkom Uneska Odri Uzela. Važni, dobri sastanci. Na bilateralnom nivou uskoro očekujem posetu slovačkog predsednika našoj zemlji pre kraja godine i nadam se da ćemo moći da unapređujemo dalje naše odnose - rekao je Vučić novinarima.

On je naveo da je sa predsednikom Pelegrinijem razgovarao o evrposkom putu Srbije, ali i o bilateralnim odnosima za koje veruje da mogu da se unaprede.

Vučić je naveo i da je veoma važno što se generalna konferencija Uneska održava prvi put van Pariza, čestitajući domaćinima na organizaciji.

O sastanku Trampa i Sija

- Kada je bio u poseti Srbiji, Si mi je rekao da očekuje tek od januara da krenu stvari da se menjaju. Ja sam i tada govorio da je važno da se Kina uključi jer je bez nje teško doći do nekog većeg dogovora. Mislim da je to dobro za svet. Za nas je važno da je to proteklo dobro, a ne moramo ni da znamo sve važne detalje. Imamo veoma dobre odnose sa Kinom i rekao bih trudimo se da gradimo sve bolje odnose i sa Amerikom - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

O priznanju tzv. Kosova od strane Sirije

- Za nas je bilo teško da odbranimo poziciju u UNESK-u. Sačuvali smo je ogromnim diplomatskim aktivnostima. Južna srpska pokrajina ovde nije, kao samostalna teritorija, to je dobra vest. Očekivano je priznanje Sirije. Sada nam je jasno koliko je značio Asadov slobodarski pristup dok je bio na čelu Sirije. Jasno je kada dođe neko ko je pod ogromnim uticajem Turske, onda nije na odmet primetiti da je tako nešto bilo očekivano. Da li je iskorišćena prilika da to bude u Rijadu? Pogledajte - isti je rukopis, kao prošle godine iz Antalije. Pozovu našeg ministra spoljnih poslova, nemaju vremena za bilateralu. A onda Sudan priznao, to su ovi koji su sada prava ratna zona, tamo ne znaju ni ko pije ni ko plaća...Ovde u Siriji sve očekivano - oni dobiju nalog i tako se ponašaju, kako dobiju nalog. Teško je očuvati slobodarsko rukovodstvo koje je samo donosilo odluke. Vidim da su presrećni veoma brzo, sačekaću da prođu neke stvari, da ne bi rekli da zamagljujemo ili menjamo temu pred neke skupove u narednih deset dana, imaćemo i mi njih čime da obradujemo. Nastavićemo svoju borbu za očuvanje Srbije u njenim granicama, koje su priznate. Ovo je maraton, a ne trka na 50 metara. A imajući u vidu da se takmičimo protiv najmoćnijih sila sveta koje nam otimaju teritoriju - dobro se držimo - naveo je Vučić.

Foto: Printscreen

O prodaji Lukoila

- Video sam već primedbe u zapadnim medijima kako to pripada opet ne znam kome. Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari. Oni imaju značajan broj maloprodajnih objekata u našoj zemlji. Oni uvoze oko 100 hiljada tona naftnih derivata u našu zemlju. Jedan mali problem bi bio rešen. Nama ostaje mnogo veći problem od toga - rafinerija, NIS, nadam se da ćemo to uspeti da rešimo u danima pred nama - naveo je Vučić.

- Razgovarali smo sa predsednikom Pelegrinijem o tome da napravimo neku radnu grupu zajedničku sa Budimpeštom i Bratislavom, da vidimo šta nam je činiti po različitim pitanjima, od nafte do gasa i da pokušamo da pronađemo najbolja rešenja za naše narode i naše zemlje - dodao je Vučić.

Kaže da su Tramp i Putin jedini ravnopravni partneri u svetu:

- Nije predsednik Tramp u situaciji da razgovara sa Sijem kao što razgovara sa svima drugima u svetu. To su jedini ravnopravni partneri u svetu. Svi mi ostali smo mali. To su jedini ravnopravni partneri i u ekonomskom i vojnom, političkom i svakom drugom smislu. Srećan sam zbog racionalnih i razumnih odluka i dobrog sastanka - dodao je Vučić.

O raskolu blokadera

- Baš me briga neka kažu šta hoće. Nek se vesele ljudi, njima je sve do veselja, nije do tuge i komemorativnih skupova. Neka se napadaju, ne napadaju. Nit sam fasciniran niti me zanima niko od njih - istakao je Vučić.

Foto: Printscreen

O napadaima iz Crne Gore

- Dragan Bursać je jedan od najostrašćenijih i najgorih antisrba koji postoje. Sve što treba protiv Srbije, srpskog naroda da se napiše, on će. Uvek možete da ga potpišete, neće da se buni za to. Da napiše neko da treba uništiti Srbiju, potpisaće odmah, bez ikakvih problem. Za mene je zanimljivo kako ne padne na pamer predsedniku i premijeru te zemlje da kažu - prekinite sa kampanjom protiv predsednika druge države koji sa svim ovim našim događajima nema nikakve veze. Je ako neko zna da ja nemam nikakve veze sa tim, znaju oni. Pa bi bilo lepo da to kažu. A u stanju su da se žale - nema koga nisu u stanju da pozovu, da se žale zbog jednog teksta u nekim novinama, a oni godinama vode kampanju u njihovim ključnim medijima, i to kampanju brutalne laži protiv predsednika Srbije i Srbije. I valjda očekuju da od nas dobiju poštovanje ili da ćutimo ili da ništa ne odgovorimo. Neka nastave da lažu koliko hoće. Ja sam ponosni predsednik Srbije koji sa njihovim glupostima i tučama po ulicama nemam nikakve veze. U Crnu Goru odavno ne idem osim kad me posao na to ne natera. Nadam se da će malo da razmisle oko svom ponašanju, mada sumnjam u to. Jer oni uvek imaju samo jedan izgovor za sve svoje probleme, a to je Srbija i jedan poseban izgovor koji se zove Aleksandar Vučić - zaključio je Vučić.

O napadu N1 na Srbe sa KiM koji pešače ka Novom Sadu

- Srbi sa Kosova i Metohije su dolazili i 12. aprila u Beograd, sada hoće da dođu i u Novi Sad. Srbi sa KiM podržavaju Srbiju i srpskog predsednika. Oni imaju mnogo njih iz partije Sulejmana koji su krenuli pešice i nekih drugih partija iz Pazara koji su pošli, ja to poštujem. Različite su nam politike. Mene podržavaju Srbi sa Kosova i Metohije, njih Sulejman Ugljanin i ja mislim da je to fer i da je to u redu. Nemam nikakav problem sa tim - istakao je Vučić.

Foto: Printscreen/Pink

O snimku razgovora Borkovića i Malovića

- Razgovor je obavljen pre 9 godina između Borkovića i Malovića. Snimala je Borkovićeva žena, a on je u međuvremenu razveo od nje, a ona dala svom advokatu da objavljuje, a to je Ivan Inić. Tako vam se to pojavilo u javnosti. I zamislite uzmete nečiju ženu koja dostavlja snimke svog muža od pre 10 godina, koji na kraju krajeva ništa osim što je pohvalno nije mogao da kaže o mom bratu koji je rekao "nemojte niko nikoga da reketira, vara". I šta stim osim što ste još jednom rekli koliko mi je brat pošten. Jel imate još nešto da dodate? I kao što ste videli - ništa. Biće zanimljivo šta će još sve da urade i smisle. Čujem da su svašta genijalno smislili da izmisle, tako da biće zanimljivih narednih dva dana, biće zanimljivo da to vidimo - naveo je Vučić.