LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za idiotski tvit o "dimljenim ćacijima" (VIDEO)

NOVINARKA Ljiljana Smajlović prokomentarisala je komentar glumice Bojane Maljević nakon terorističkog čina od strane blokadera Vladana Anđelkovića koji je pucao, a potom i spalio šator u Ćacilendu.

Foto: Printscreen

- Situacija je tako loša u zemlji da moramo da se plašimo ovakvih stvari. Sve nas, pretpostavljam, to čini mnogo nervoznim. Zabrinjava me ne samo to što se to desilo, nego i taj talas potcenjivanja. Mislim da je gospođa Maljević dobila zasluženi publicitet za taj idiotski tvit o "dimljenim ćaćijima" - rekla je.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za IDIOTSKI TVIT O "DIMLJENIM ĆACIJIMA"!" pic.twitter.com/zJPs7G91Ln — Detektor laži (@LaziDetektor) October 26, 2025