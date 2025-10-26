LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za idiotski tvit o "dimljenim ćacijima" (VIDEO)
NOVINARKA Ljiljana Smajlović prokomentarisala je komentar glumice Bojane Maljević nakon terorističkog čina od strane blokadera Vladana Anđelkovića koji je pucao, a potom i spalio šator u Ćacilendu.
- Situacija je tako loša u zemlji da moramo da se plašimo ovakvih stvari. Sve nas, pretpostavljam, to čini mnogo nervoznim. Zabrinjava me ne samo to što se to desilo, nego i taj talas potcenjivanja. Mislim da je gospođa Maljević dobila zasluženi publicitet za taj idiotski tvit o "dimljenim ćaćijima" - rekla je.
