OGLASIO SE MINISTAR DAČIĆ: Blokader Anđelković došao namerno i ciljano da zapali šatore i puca na one koji se tu nađu
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Vladan Anđelković koji je u sredu pucao nije bio učesnik skupa ispred Skupštine Srbije, kako to tvrdi deo opozicije, već je došao namerno i ciljano da zapali šatore i puca na one koji se tu nađu.
Dačić je za RTS rekao da je ovog jutra mirno ispred Skupštine Srbije, ali je, kako je naveo, bilo mirno i prethodnih dana, dok se u sredu dogodio taj brutalni napad. Dodao je da su odmah na licu mesta u sredu sačinjeni policijski izveštaji i da je policija brzom i efikasnom intervencijom sprečila veću tragediju.
Prema njegovim rečima, Anđelković je ušao u jedan od šatora i pokušao da ga zapali, a pritom je pucao na lica koja je tu susreo i ranio Milana Bogdanovića. Odbacio je tvrdnje opozicije da je došlo do sukoba među učesnicima skupa.
Dačić je takođe istakao da nije bilo municije u samom šatoru.
Ministar je naveo da je Anđelković ispalio više metaka, a da će istraga utvrditi koliko, dodajući da je pištolj pronađen i da se sada radi veštačenje.
Podsetio je da je tužilac definisao šta se dogodilo, a to je da je lice došlo sa namerom da izvrši nasilje nad onima koji drugačije politički misle, da je doneo benzin sa namerom da zapali šatore i pištolj sa namerom da puca u političke neistomišljenike. Anđelković se, kako je dodao, sada nalazi u pritvoru.
- Da li je radio sam ili sa nekim to će istraga utvrditi - rekao je Dačić i dodao da Anđelković mora da bude žestoko sankcionisan za primer kako se ovakve stvari više ne bi dešavale. "Ovo ne sme da se relativizuje zato što se može ponoviti i može se desiti i onima koji to sad opravdavaju", naveo je Dačić.
(RTS)
BONUS VIDEO:
JEZIVO SVEDOČENjE BLOKADERA: Vladan Anđelković pred kamerama nakon napada u Ćacilendu
