Politika

"ON JE VREDAN, JAK I HRABAR" Vučić o Milanu na kojeg je pucao blokader Vladan - Ni kriv ni dužan primio metak

V.N.

23. 10. 2025. u 07:21 >> 07:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sinoć je posetio građane koji su se okupili u Ćacilendu povodom terorističkog napada blokadera.

ОН ЈЕ ВРЕДАН, ЈАК И ХРАБАР Вучић о Милану на којег је пуцао блокадер Владан - Ни крив ни дужан примио метак

Foto: Printskrin

Govoreći o stanju ranjenog Milana Bogdanovića, predsednik je izjavio:

 - Dobro se oseća, on je vredan, jak i hrabar čovek. Rekao je: ‘Ma nije to ništa’- kazao je on.

Ranije Vučić je istakao da je posetio Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana", rekao je predsednik.

 - Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao - izjavio je predsednik.

