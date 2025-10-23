"ON JE VREDAN, JAK I HRABAR" Vučić o Milanu na kojeg je pucao blokader Vladan - Ni kriv ni dužan primio metak
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sinoć je posetio građane koji su se okupili u Ćacilendu povodom terorističkog napada blokadera.
Govoreći o stanju ranjenog Milana Bogdanovića, predsednik je izjavio:
- Dobro se oseća, on je vredan, jak i hrabar čovek. Rekao je: ‘Ma nije to ništa’- kazao je on.
Ranije Vučić je istakao da je posetio Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana", rekao je predsednik.
- Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao - izjavio je predsednik.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
SVI SMO MI MILAN: Transparent u čast čoveka kog je upucao blokader u Ćacilendu
22. 10. 2025. u 20:13 >> 20:17
VUČIĆ U ĆACILENDU: Ne treba nama njihovo sažaljenje, da su mogli sve bi nas spalili
22. 10. 2025. u 20:52
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (1)