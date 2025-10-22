VUČIĆ O RANJENOM MILANU: Rekao je "ma nije to ništa", dobro se oseća, on je vredan, jak i hrab
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, posetio je građane koji su se okupili u Ćacilendu povodom terorističkog napada blokadera.
Govoreći u kom se stanju ranjeni Milan Bogdanović oseća predsednik je kazao:
"Dobro se oseća, on je vredan, jak i hrabar čovek. Rekao je "ma nije to ništa"
Ranije Vučić je istakao da je posetio Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana", rekao je predsednik.
"Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao".
