POLICIJA JE TREBALA DA IH PUSTI I SVE IH POHAPSI Vučić: Kod Đajića vaservaga nikada neće da radi, šta je radio sa nadstrešnicom

17. 10. 2025. u 11:37

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na tunelu „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma. On je govorio i o sinoćnim protestima u Smederevu.

O događaju u Smederevu, kada su nasrnuli na policiju i pokušali da seku šine, kao i izjavi Zorana Đajića da će da "završiti u Zabeli", Vučić kaže:

- Trebala je da ih pusti i sve ih pohapsi. Samo ih pustite. Možda ću ja završiti u Zabeli, ali vaservaga kod njega nikada neće da radi. Možda ću ja da završim gde god hoćete, al on da ga neko vrati u vinkl, teško. Da ga pitam šta je radio sa nadstrešnicom? Napravila je veliku grešku policija, trebalo je da ih pusti i sve pohapsi. Koliko ti moraš da budeš oboleo da sečeš šine? Šta li je u tvojoj glavi, osim slame?

