POLICIJA JE TREBALA DA IH PUSTI I SVE IH POHAPSI Vučić: Kod Đajića vaservaga nikada neće da radi, šta je radio sa nadstrešnicom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na tunelu „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma. On je govorio i o sinoćnim protestima u Smederevu.
O događaju u Smederevu, kada su nasrnuli na policiju i pokušali da seku šine, kao i izjavi Zorana Đajića da će da "završiti u Zabeli", Vučić kaže:
- Trebala je da ih pusti i sve ih pohapsi. Samo ih pustite. Možda ću ja završiti u Zabeli, ali vaservaga kod njega nikada neće da radi. Možda ću ja da završim gde god hoćete, al on da ga neko vrati u vinkl, teško. Da ga pitam šta je radio sa nadstrešnicom? Napravila je veliku grešku policija, trebalo je da ih pusti i sve pohapsi. Koliko ti moraš da budeš oboleo da sečeš šine? Šta li je u tvojoj glavi, osim slame?
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
VUČIĆ O ZNAČAJU TUNELA IRIŠKI VENAC: Skratiće vožnju preko Fruške gore
17. 10. 2025. u 10:55
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)