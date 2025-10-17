SVE IM JE PROPALO I SADA MORAJU DA LAŽU Vučić o navodnom prebijanju studentkinje: Bezveze se trude da od sebe prave žrtvu, izmišljena priča

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na tunelu „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma i tom prilikom prisustvovati probijanju desne tunelske cevi na Fruškogorskom koridoru.

On se osvrnuo i na nedavno navodno prebijanje studentkinje Anje Pušković

- To je nešto što možete da očekujete, pošto im je sve propalo, moraju da izmišljaju laži. Meni je žao tu što glavna tema u svakom od tih pokušaja da se izvede obojena revolucija, davno sam vam rekao da nema ništa od toga, ne postoji više mogućnost. Morate da imate takav pokret da ima široku dominaciju u organima prinude, to više nije slučaj ni blizu, tako da bezveze su pokušaji. Bezveze se trude da od sebe prave žrtvu. Neko ih tuče, maltretira, iako ih niko nije pipnuo. Reč je o devojci, borcu, koja je sportistkinja. Izmišljena priča da je bila u policijskoj stanici. Nije bila, jer bi tu tragovi postojali. Žao mi je zbog tih napada na policiju. Kao što mi je žao što je policija zloupotrebila svoja ovlašćenja i onim što je davala snimke svuda po gradu, na svakom mestu, od svakog novinara do svakog političara, oko porodice Savić i time zajedno sa medijima pokušali da unište jednu porodicu. To je problem, jer taj čovek se javio policiji želeći da ga država zaštiti, a ne da mu uništi život. Policija inače demonstrante pazi kao malo vode na dlanu, po nalogu kompletnog državnog rukovodstva. Da se naviknete na te laži, svašta će izmisliti, sada će izmisliti video top, bio je zvučni, ali nema ništa od tog posla. Bavimo se nekim ozbiljnijim temama.