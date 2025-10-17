50.000 PUTNIKA PROVEZLO SE NOVOM BRZOM PRUGOM DO SUBOTICE: Predsednik otkrio detalje - Gradićemo i do Niša
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smo do danas imali 50.000 putnika na novoj brzoj pruzi ka Subotici i istakao da će ćemo graditi i brzu prugu do Niša.
-Želim da vas obavestim da smo upravo malo primili 50.000. putnika na novoj, brzoj pruzi ka Subotici i nastavićemo da gradimo ne samo stanice na toj deonici, već krenućemo da gradimo i prema Nišu brzu prugu, to radimo sa Evropskom unijom. Nastavićemo da pregovaramo oko toga kako da gradimo od Valjeva preko Kosjarića, Požege, Užica i Prijepolja, do crnogorske granice, rekao je Vučić posle probijanja desna tunelske cevi budućeg najdužeg tunela u Srbiji "Iriški venac", u dužini od oko 3,5 kilometara.
On je istakao da je to veoma zahtevno i veoma skupo, ali da je takođe jedan od najznačajnijih projekata.
- Kada sve to izgradimo, ne samo da ćemo da revitalizujemo, već ćemo imati jedno od najmodernijih železničkih mreža na jugoistoku Evrope. Srećan što mnogo toga radimo, već sam govorio o tim projektima, rekao je Vučić.
Kazao je da ćemo nastaviti da gradimo, ali da nije lako, jer imamo mnogo problema.
- Ali, verujem da ćemo uspeti u tome. Neverovatno je da će, u eri ovih sankcija i milion problema, sankcija prema NIS-u, da će nafta i dizel pojeftiniti, ako se ne varam, za po dva dinara, rekao je Vučić.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
VUČIĆ O ZNAČAJU TUNELA IRIŠKI VENAC: Skratiće vožnju preko Fruške gore
17. 10. 2025. u 10:55
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)