Politika

50.000 PUTNIKA PROVEZLO SE NOVOM BRZOM PRUGOM DO SUBOTICE: Predsednik otkrio detalje - Gradićemo i do Niša

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 11:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smo do danas imali 50.000 putnika na novoj brzoj pruzi ka Subotici i istakao da će ćemo graditi i brzu prugu do Niša.

50.000 ПУТНИКА ПРОВЕЗЛО СЕ НОВОМ БРЗОМ ПРУГОМ ДО СУБОТИЦЕ: Председник открио детаље - Градићемо и до Ниша

Foto: Z. Jovanović

-Želim da vas obavestim da smo upravo malo primili 50.000. putnika na novoj, brzoj pruzi ka Subotici i nastavićemo da gradimo ne samo stanice na toj deonici, već krenućemo da gradimo i prema Nišu brzu prugu, to radimo sa Evropskom unijom. Nastavićemo da pregovaramo oko toga kako da gradimo od Valjeva preko Kosjarića, Požege, Užica i Prijepolja, do crnogorske granice, rekao je Vučić posle probijanja desna tunelske cevi budućeg najdužeg tunela u Srbiji "Iriški venac", u dužini od oko 3,5 kilometara.

On je istakao da je to veoma zahtevno i veoma skupo, ali da je takođe jedan od najznačajnijih projekata.

Foto Novosti

- Kada sve to izgradimo, ne samo da ćemo da revitalizujemo, već ćemo imati jedno od najmodernijih železničkih mreža na jugoistoku Evrope. Srećan što mnogo toga radimo, već sam govorio o tim projektima, rekao je Vučić.

Kazao je da ćemo nastaviti da gradimo, ali da nije lako, jer imamo mnogo problema.

- Ali, verujem da ćemo uspeti u tome. Neverovatno je da će, u eri ovih sankcija i milion problema, sankcija prema NIS-u, da će nafta i dizel pojeftiniti, ako se ne varam, za po dva dinara, rekao je Vučić.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Halid
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Halid

POSTOJI li negde tanana duša otporna na sve izazove i sve loše uticaje? Postoji li čovek operisan od mrzovolje, zajedljivosti, mržnje, gramzivosti? Postoji li još jedan dobar čovek na svetu? Donedavno je postojao! Zvao se Halid Bešlić!

17. 10. 2025. u 12:11

Politika
Tenis
Fudbal
TO ĆE OPREDELITI BUDUĆNOST SVETA: Vučić o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti - Ta lokacija nije slučajno odabrana...

TO ĆE OPREDELITI BUDUĆNOST SVETA: Vučić o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti - Ta lokacija nije slučajno odabrana...