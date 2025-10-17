VUČIĆ O ZNAČAJU TUNELA IRIŠKI VENAC: Skratiće vožnju preko Fruške gore
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će završetak izgradnje tunela "Iriški venac" u okviru projekta za izgradnju brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma na Fruškogorskom koridoru, omogućiti da vožnja preko Fruške gore bude kraća.
-Irig je prelepo mesto, ali je imao oronule fasade. Želja predsednika opštine Tihomira Stojakovića bila je da, uz Karlovce, bude vinska prestonica Srbije. Izgradnja tunela rasteretiće prolaz kamiona iz centra grada, a da ne govorim o nacionalnom parku Fruška gora, rekao je Vučić.
Kako je naveo, kada bude završen, tunel "Iriški venac biće najduži u Srbiji, duži od Laza i Munjinog brda.
Prema njegovim rečima, na Fruškogorskom koridoru ima 46 objekata, 14-15 denivelisanih raskrsnica i jedan veliki most.
-Brza saobraćajnica 'Smajli', koja spaja Bačku i Banat, je veoma važna, brže će se stizati u Sombor, smanjiće se gužve oko Crvenke, spojiće se Sombor sa Kulom i Vrbasom, spojiće se severozapad sa severoistokom naše zemlje, rekao je on.
Vućić je najavio i da se uskoro otvara deonica kod Golupca, da će ta saobraćajnica biti otvorena pre kraja ove godine, uz napomenu da će preostati jedna manja deonica koja će biti završena do idućeg maja.
Predsednik Srbije je najavio i završetak deonice između Čačka i Kraljeva do Vidovdana.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama
17. 10. 2025. u 10:20
POGLEDAJTE KAKO TEKU RADOVI: Probija se desna cev tunela Iriški venac (FOTO)
17. 10. 2025. u 09:50
"OVO JE NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI" Vučić na "Iriškom vencu": Mačva i Srem će biti ispresecani putevima (VIDEO
17. 10. 2025. u 10:09 >> 10:22
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)