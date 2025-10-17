Politika

VUČIĆ O ZNAČAJU TUNELA IRIŠKI VENAC: Skratiće vožnju preko Fruške gore

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 10:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će završetak izgradnje tunela "Iriški venac" u okviru projekta za izgradnju brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma na Fruškogorskom koridoru, omogućiti da vožnja preko Fruške gore bude kraća.

ВУЧИЋ О ЗНАЧАЈУ ТУНЕЛА ИРИШКИ ВЕНАЦ: Скратиће вожњу преко Фрушке горе

Foto printskrin TV Pink

-Irig je prelepo mesto, ali je imao oronule fasade. Želja predsednika opštine Tihomira Stojakovića bila je da, uz Karlovce, bude vinska prestonica Srbije. Izgradnja tunela rasteretiće prolaz kamiona iz centra grada, a da ne govorim o nacionalnom parku Fruška gora, rekao je Vučić.

Kako je naveo, kada bude završen, tunel "Iriški venac biće najduži u Srbiji, duži od Laza i Munjinog brda.

Prema njegovim rečima, na Fruškogorskom koridoru ima 46 objekata, 14-15 denivelisanih raskrsnica i jedan veliki most.

-Brza saobraćajnica 'Smajli', koja spaja Bačku i Banat, je veoma važna, brže će se stizati u Sombor, smanjiće se gužve oko Crvenke, spojiće se Sombor sa Kulom i Vrbasom, spojiće se severozapad sa severoistokom naše zemlje, rekao je on.

Vućić je najavio i da se uskoro otvara deonica kod Golupca, da će ta saobraćajnica biti otvorena pre kraja ove godine, uz napomenu da će preostati jedna manja deonica koja će biti završena do idućeg maja.

Predsednik Srbije je najavio i završetak deonice između Čačka i Kraljeva do Vidovdana.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Halid
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Halid

POSTOJI li negde tanana duša otporna na sve izazove i sve loše uticaje? Postoji li čovek operisan od mrzovolje, zajedljivosti, mržnje, gramzivosti? Postoji li još jedan dobar čovek na svetu? Donedavno je postojao! Zvao se Halid Bešlić!

17. 10. 2025. u 12:11

Politika
Tenis
Fudbal
PROBIJENA DESNA TUNELSKA CEV IRIŠKIG TUNELA: Vučić prisustvovao završnim radovima na iskopavanju

PROBIJENA DESNA TUNELSKA CEV IRIŠKIG TUNELA: Vučić prisustvovao završnim radovima na iskopavanju