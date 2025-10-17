VUČIĆ O ZNAČAJU TUNELA IRIŠKI VENAC: Skratiće vožnju preko Fruške gore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će završetak izgradnje tunela "Iriški venac" u okviru projekta za izgradnju brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma na Fruškogorskom koridoru, omogućiti da vožnja preko Fruške gore bude kraća.

-Irig je prelepo mesto, ali je imao oronule fasade. Želja predsednika opštine Tihomira Stojakovića bila je da, uz Karlovce, bude vinska prestonica Srbije. Izgradnja tunela rasteretiće prolaz kamiona iz centra grada, a da ne govorim o nacionalnom parku Fruška gora, rekao je Vučić.

Kako je naveo, kada bude završen, tunel "Iriški venac biće najduži u Srbiji, duži od Laza i Munjinog brda.

Prema njegovim rečima, na Fruškogorskom koridoru ima 46 objekata, 14-15 denivelisanih raskrsnica i jedan veliki most.

-Brza saobraćajnica 'Smajli', koja spaja Bačku i Banat, je veoma važna, brže će se stizati u Sombor, smanjiće se gužve oko Crvenke, spojiće se Sombor sa Kulom i Vrbasom, spojiće se severozapad sa severoistokom naše zemlje, rekao je on.

Vućić je najavio i da se uskoro otvara deonica kod Golupca, da će ta saobraćajnica biti otvorena pre kraja ove godine, uz napomenu da će preostati jedna manja deonica koja će biti završena do idućeg maja.

Predsednik Srbije je najavio i završetak deonice između Čačka i Kraljeva do Vidovdana.

