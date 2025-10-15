TOLIKO O IZOLACIJI: Brnabić rasturila argumente blokadera

DOK blokaderi govore sa smo izolovani, da su svi protiv nas, da niko ne želi da nas vidi, mi po prvi put dobijamo poziv da se i naš glas čuje tamo gde je uobičajeno najveća kritika prema Srbiji - u sred Berlina, u Bundestagu!

- Mi na sva ta pitanja imamo odgovore. Volela bih da sam imala više vremena da odgovorim. Dobro je i ovako. Po prvi put smo dobili šansu da odgovorimo, što govori o tome da se i ovde nešto promenilo. Do sada su ovde bile debate i diskusije pa i na plenumu i u odborima BEZ učešća bilo koga od zvaničnika Srbije. Ovo je prvi put da su pozvali nekog od zvaničnika da čuju, kako oni kažu "i drugu stranu" - rekla je Brnabić za novinare nakon sastanka.

Istog dana u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

TOLIKO O IZOLACIJI!!!

