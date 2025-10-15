MNOGO PROBLEMA JE PRED NAMA, ALI REŠAVALI SMO TE PROBLEME Vučić: Ako ne ulažemo mi nećemo imati struje za nas
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom obrljaćanja posle razgovora sa Ursulom fon der Lajen govorio je i o ulaganju u energetski sektor.
Kada Fon der Lajen spominje ulaganja u veštačku inteligenciju, beskrajno smo zahvalni, ali mi moramo da radimo na razvoju naših energetskih infrastrukturnih objekata u narednih 10 godina snažnije nego u prethpdnih 80. Mi nećemo imati struje za nas. Jedan od proizvoda koje danas izvozimo kroz jedinstveno tržište u Evropu jeste električna energija. Mi nećemo imati struje kroz veću upotrebu data centara, superkompjutera, veštačke inteligencije... Mi mislimo da jednom kada se nešto desi, da to neće biti problem u budućnosti, kazao je Vučić.
Zahtevamo sve veću potrošnju i gasa i struje. A i za struju nam je potreban gas. Da nismo imali dve gasne elektrane već prošle godine bi bio problem. Srećom pa smo imali Novi Sad i Pančevo. Mnogo problema je pred nama, ali rešavali smo te probleme. Posebno sam zahvalan na Fon der Lajen što smo mogli otvoreno da razgovaramo i što računa na Srbiju. Nije njoj jednostavno ovde da razgovara. Ja što radim radim javno i govorim uvek iskreno.
Predsednik je istakao da se nalazimo na evropskom putu i da to uvek kaže u lice i predsedniku Putinu im da nikada to ne krije. Mi ćemo dati sve od sebe, a na EU je da to oceni. Ja ću uvek biti zahvalan Fon der Lajen na njenom trudu.
