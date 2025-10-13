Politika

PIPER: DSS mimo blokaderske liste rektora Đokića ide na izbore - uskoro to možemo da očekujemo i od Đilasa, Ponoša, ZLF-a

В. Н.

13. 10. 2025. u 08:38

NOVINAR Uroš Piper izjavio je da, pošto Miloš Jovanović navodi da DSS ide mimo blokaderske liste rektora Đokića na izbore, to uskoro možemo da očekujemo da saopšte i Đilas, Ponoš Grbović, ZLF.

ПИПЕР: ДСС мимо блокадерске листе ректора Ђокића иде на изборе - ускоро то можемо да очекујемо и од Ђиласа, Поноша, ЗЛФ-а

Foto: Printscreen

- Miloš Jovanović DSS odjavio NeNobelovce blokadere! "Nikad me nije zanimalo šta rade, rekao sam im u lice da mi idemo na izbore"! Jovanović navodi da DSS mimo blokaderske liste rektora Đokića ide na izbore. Uskoro možemo da očekujemo da to saopšte i Đilas, Ponoš, Grbović, ZLF - objavio je Piper na mreži X.

