PIPER: DSS mimo blokaderske liste rektora Đokića ide na izbore - uskoro to možemo da očekujemo i od Đilasa, Ponoša, ZLF-a

NOVINAR Uroš Piper izjavio je da, pošto Miloš Jovanović navodi da DSS ide mimo blokaderske liste rektora Đokića na izbore, to uskoro možemo da očekujemo da saopšte i Đilas, Ponoš Grbović, ZLF.

Uskoro možemo da očekujemo da to saopšte i Đilas, Ponoš Grbović, ZLF.. pic.twitter.com/ZHzZ8aephT — Uroš Piper (@UkiPiper74) October 13, 2025