KURTIJEVA OBMANA: Veći broj građana u Kosovskoj Mitrovici kaže da nisu mogli da glasaju

NA biračkom mestu u OŠ "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici veći broj građana nije mogao da glasa na današnjim lokalnim izborima jer nisu bili na biračkom spisku.

Iako im lična karta glasi na Severnu Mitrovicu, ubačeni su da glasaju tamo gde su rođeni - Kosovska Kamenica, Prilužje i druga mesta, saznaje Tanjug od birača.

Ranije su glasali na tom biračkom mestu, a sada su ubačeni u birački spisak po mestu rođenja.

Osim toga, kažu da su po sat ili dva čekali i tek tada saznali da ne mogu da glasaju na tom biračkom mestu.

Na dosadašnjim izborima na ulazu je postojao pult, gde su birači mogli da provere gde glasaju, a na ovim izborima toga nema.

Najveća srpska stranka na KiM, Srpska lista, pred izbore je ukazala da je veći broj Srba izbrisan iz biračkih spiskova na severu Kosova i Metohije.

