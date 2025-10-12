LOKALNI IZBORI U LEPOSAVIĆU: Izborni proces protiče regularno,do 17 h glasalo više od 50 odsto upisanih
LOKALNI izbori u Leposaviću protiču za sada regularno, a prema poslednjim podacima do 17.00 časova na biračka mesta izašlo je nešto više od 50 odsto građana sa pravom glasa.
Član Opštinske izborne komisije Mladen Ćiprijanović izjavio je da su skoro sva biračka mesta otvorena na vreme, u 7.00 časova.
-Na nekoliko mesta bilo je manjih kašnjenja pri otvaranju zbog tehničkih problema i organizacije u vezi primopredaje materijala, dodao je Ćiprijanović.
Prema njegovim rečima, izlaznost birača je zadovoljavajuća, a u prepodnevnim satima bila je nešto veća nego posle podne.
-Izlaznost je pre podne bila veća, a sada, kako vreme protiče, izlaznost je nešto manja. Prema poslednjem preseku od 17.00 časova, negde oko 6.800 birača je izašlo, naveo je Ćiprijanović.
Kada je reč o nepravilnostima na biračkim mestima, Ćiprijanović kaže da one ne bi trebalo da utiču na sam izborni proces.
Naveo je da je u Sočanici na jednom biračkom mestu policija na kratko zaustavila glasanje i da se pojavio javni tužilac, koji je sada već napustio biračko mesto.
U Leposaviću, na 25 biračkih mesta, 12.395 građana ima pravo glasa.
Za funkciju gradonačelnika kandidovano je sedam kandidata - nekadašnji gradonačelnik Zoran Todić iz Srpske liste, Vladimir Radosavljević iz Srpske demokratije, Vesnu Pantović iz stranke "Za slobodu, pravdu i opstanak", novinar Ivan Vučković sa novoformiranom Građanskom inicijativom "Koreni – Ivan Vučković", kao i direktor RTV MIR Nenad Radosavljević.
Kandidati su i aktuelni gradonačelnik Ljuljzim Hetemi iz Samoopredeljenja koji je na tu funkciju došao na izborima 2022. godine koje su Srbi bojkotovali i na koje je izašlo manje od 3,5 odsto birača i Šakiri Hetemi iz Demokratske partije Kosova.
Biračka mesta zatvaraju se u 19.00 časova.
(Tanjug)
