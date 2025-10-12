LOKALNI IZBORI U LEPOSAVIĆU: Izborni proces protiče regularno,do 17 h glasalo više od 50 odsto upisanih

LOKALNI izbori u Leposaviću protiču za sada regularno, a prema poslednjim podacima do 17.00 časova na biračka mesta izašlo je nešto više od 50 odsto građana sa pravom glasa.

Foto: Novosti

Član Opštinske izborne komisije Mladen Ćiprijanović izjavio je da su skoro sva biračka mesta otvorena na vreme, u 7.00 časova.

-Na nekoliko mesta bilo je manjih kašnjenja pri otvaranju zbog tehničkih problema i organizacije u vezi primopredaje materijala, dodao je Ćiprijanović.

Prema njegovim rečima, izlaznost birača je zadovoljavajuća, a u prepodnevnim satima bila je nešto veća nego posle podne.

-Izlaznost je pre podne bila veća, a sada, kako vreme protiče, izlaznost je nešto manja. Prema poslednjem preseku od 17.00 časova, negde oko 6.800 birača je izašlo, naveo je Ćiprijanović.

Kada je reč o nepravilnostima na biračkim mestima, Ćiprijanović kaže da one ne bi trebalo da utiču na sam izborni proces.

Naveo je da je u Sočanici na jednom biračkom mestu policija na kratko zaustavila glasanje i da se pojavio javni tužilac, koji je sada već napustio biračko mesto.

U Leposaviću, na 25 biračkih mesta, 12.395 građana ima pravo glasa.

Za funkciju gradonačelnika kandidovano je sedam kandidata - nekadašnji gradonačelnik Zoran Todić iz Srpske liste, Vladimir Radosavljević iz Srpske demokratije, Vesnu Pantović iz stranke "Za slobodu, pravdu i opstanak", novinar Ivan Vučković sa novoformiranom Građanskom inicijativom "Koreni – Ivan Vučković", kao i direktor RTV MIR Nenad Radosavljević.

Kandidati su i aktuelni gradonačelnik Ljuljzim Hetemi iz Samoopredeljenja koji je na tu funkciju došao na izborima 2022. godine koje su Srbi bojkotovali i na koje je izašlo manje od 3,5 odsto birača i Šakiri Hetemi iz Demokratske partije Kosova.

Biračka mesta zatvaraju se u 19.00 časova.

(Tanjug)

