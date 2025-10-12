VRAĆA SE VLAST NA SEVER KOSOVA U SRPSKE RUKE Gogić za "Novosti": Došlo je do mobilizacije Srba da se zaštiti ono što se zaštiti može (VIDEO)

POLITIKOLOG Onjegn Gogić govorio je za "Novosti" o aktuelnim lokalnim izborima na KiM.

- Utisak je da je veliki odziv birača, deluje kao da su građani poranili da što pre dođu na svoja biračka mesta i pokažu stav na ovim izborima, odnosno, da je potrebna promena vlasti u ovim opštinama i da se umesto nelegetimnih gradonačelnika da na vlast ponovo dođu Srbi. Utisak je da u građani koliko toliko shvatili ove izbore ne bi li normalizovali svoj život ovde. Došlo je puno ljudi iz centralne Srbije prethodnih dana. Nisu dolazili organizovano da ne bi bilo problema na prelazima tako da su nadmudrili Prištinu. Deluje da je došlo do mobilizacije srpskog naroda da se zaštiti ono što se zaštiti može. Vraća se vlast na sever Kosova u srpske ruke - poručio je Gogić.

