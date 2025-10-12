"AMERIKA JE DONELA IZUZETNO PAMETAN AKT" Vučić: Oni su gradili najmoćniju infrastrukturu na svetu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, u Višegradskoj ulici
Predsednik je tokom obilaska rekao da je Bajdenova administracija donela izuzetno pametan akt, koji nikada nije suštinski stupio na snagu.
- To je bio IRA, Inflation reduction act. To je akt o obnovi njihove infrastrukture. Došli su Nemci i Holanđani, to je osnova, najveći deo američkog stanovništva su poreklom Nemci. Oni su gradili najmoćniju infrastrukturu na svetu. Vremenom to je propadalo, a u održavanje se ne ulaže ni upola onoliko koliko je potrebno. Zato često ima iskakanja iz šina, posebno u manjim državama u SAD. Kod nas, pitanje je šta da radimo sa ovakvim objektima - rekao je Vučić.
VUČIĆ OBILAZI RADOVE NA PORODILIŠTU U VIŠEGRADSKOJ: Država ulaže 40 miliona, nema života ni države bez dece
12. 10. 2025. u 10:56 >> 12:00
"ON JE KURTIJEV POTRČKO" Vučić o Nenadu Rašiću: Srbija ne krije podršku Srpskoj listi
11. 10. 2025. u 12:09
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
