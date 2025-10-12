"AMERIKA JE DONELA IZUZETNO PAMETAN AKT" Vučić: Oni su gradili najmoćniju infrastrukturu na svetu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, u Višegradskoj ulici

Foto: Novosti

Predsednik je tokom obilaska rekao da je Bajdenova administracija donela izuzetno pametan akt, koji nikada nije suštinski stupio na snagu.

- To je bio IRA, Inflation reduction act. To je akt o obnovi njihove infrastrukture. Došli su Nemci i Holanđani, to je osnova, najveći deo američkog stanovništva su poreklom Nemci. Oni su gradili najmoćniju infrastrukturu na svetu. Vremenom to je propadalo, a u održavanje se ne ulaže ni upola onoliko koliko je potrebno. Zato često ima iskakanja iz šina, posebno u manjim državama u SAD. Kod nas, pitanje je šta da radimo sa ovakvim objektima - rekao je Vučić.