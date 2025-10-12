JEDINSTVO VIDNO NA SVAKOM MESTU: Albanci pucaju od muke zbog srpske sloge i velikog odziva našeg naroda na izborima na Kosovu i Metohiji!
OD jutros su na svim biralištima u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zabeležene ogromne gužve i odziv srpskih glasača, zbog čega je vidna nervoza u albanskoj javnosti i medijima!
Prištini posebno smeta odziv birača na severu Kosova i Metohije, jer im je jasno da je odzvonilo lažnim albanskim gradonačelnicima!
Očigledno je da u Prištini pucaju od muke zbog srpske sloge i jedinstva, koja je vidna na svakom mestu, jer su birališta puna i Srbi žele da izaberu svoje, srpske gradonačelnike!
Oni su napali i Srpsku listu jer je uz svoj narod.
“Višebrojni građani Srbije okupili su se na glavnom trgu u opštini Severna Mitrovica kod „Cara Lazara“, javila je novinarka RTV Dukađini Doruntina Bilikbaši i ocenila da to nije zakonito.
Sličnu poruku poslao je i prištinski analitičar Blerim Burjani kome je takođe zasmetao veliki odziv srpskih birača koji složno idu na glasanje.
“Ova vrsta organizacije nezakonita i protiv demokratije”, žalio se on.
Jasno je da bi u Prištini najviše voleli da na vlasti zadrže lažne albanske gradonačelnike na severu KiM i da im zato smeta veliki odziv srpskih birača.
Ali Srbi pokazuju snagu i slogu!
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
Komentari (0)