JEDINSTVO VIDNO NA SVAKOM MESTU: Albanci pucaju od muke zbog srpske sloge i velikog odziva našeg naroda na izborima na Kosovu i Metohiji!

В.Н.

12. 10. 2025. u 11:27

OD jutros su na svim biralištima u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zabeležene ogromne gužve i odziv srpskih glasača, zbog čega je vidna nervoza u albanskoj javnosti i medijima!

Foto: Novosti

Prištini posebno smeta odziv birača na severu Kosova i Metohije, jer im je jasno da je odzvonilo lažnim albanskim gradonačelnicima!

Očigledno je da u Prištini pucaju od muke zbog srpske sloge i jedinstva, koja je vidna na svakom mestu, jer su birališta puna i Srbi žele da izaberu svoje, srpske gradonačelnike!

Oni su napali i Srpsku listu jer je uz svoj narod.

“Višebrojni građani Srbije okupili su se na glavnom trgu u opštini Severna Mitrovica kod „Cara Lazara“, javila je novinarka RTV Dukađini Doruntina Bilikbaši i ocenila da to nije zakonito.

Sličnu poruku poslao je i prištinski analitičar Blerim Burjani kome je takođe zasmetao veliki odziv srpskih birača koji složno idu na glasanje. 

“Ova vrsta organizacije nezakonita i protiv demokratije”, žalio se on.

Jasno je da bi u Prištini najviše voleli da na vlasti zadrže lažne albanske gradonačelnike na severu KiM i da im zato smeta veliki odziv srpskih birača.
Ali Srbi pokazuju snagu i slogu!

