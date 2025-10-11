Politika

HILJADE GRAĐANA NIŠA NA SKUPU: Podržali svoje sugrađane sa KiM

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2025. u 18:53

NIŠLIJE su i ove nedelje pokazali da im je stalo do držve Srbije.

ХИЉАДЕ ГРАЂАНА НИША НА СКУПУ: Подржали своје суграђане са КиМ

Foto Novosti

Hiljade građana Niša skupilo se da da prodršku svojim sugrađanima na KiM.

Takođe su i izrazili protivljenje blokadama.

