ODRŽANI SKUPOVI U ZNAK PODRŠKE SRBIMA NA KIM: Građani koji se protive blokadama okupili se u više od 200 mesta

ŠIROM Srbije večeras su održani skupovi građana sa kojih je poslata poruka podrške Srbima u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, a izrazili su i nezadovoljstvo povodom blokada i poručili da žele da se vrate normalnom životu.

Foto Novosti

Građani koji se protive blokadama okupili su se danas u više od 200 mesta i opština u Srbiji. Skupove je organizovao Centar za društvenu stabilnost, a u Beogradu su se građani okupili na pet lokacija - u Zemunu na Magistratskom trgu, Kotežu, na Banjici, Grockoj i u centru Obrenovca.

Kako javlja izveštač Tanjuga, u Zemunu su se građani okupili na Magistratskom trgu odakle je kolona išla u šetnju tim naseljem, uz zemunski kej odakle su se vratili na Magistratski trg, a među okupljenima su bili i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.

Poslali su poruke podrške Srbima na KiM, ali su poslate i poruke da se protive blokadama. U Novom Sadu skup je održan na tri lokacije - na Detelinari, u Novom naselju i prigradskom naselju - Sremska Kamenica, a građinima su se pridružili i predsednik SNS Miloš Vučević, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Okupljeni su prošetali ka Detelinari, ka kasarni Jugovićevo, krenula je sa Bulevara Evrope, jednog od tri najfrekventnija bulevara u Novom Sadu, u Sremskoj Kamenici kroz centar samog naselja. Okupljeni su poslali poruke da žele da uče, rade i slobodno se kreću, ali i da pruže podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koje sutra očekuju izbori. Na skupu su okupljeni nosili transparente "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije", "Nema predaje", balone u bojama zastave, zastave, a čuje se i rodoljubiva muzika.

Građani su se okupili i u Rumi, gde su transparentima poslali poruke "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije" i "Ruma se ne blokira! Ruma ide napred!". U naselju Ratina u Kraljevu, građani nose transparent "Kosovo je molitva koja ne prestaje". "Mi smo za napredak a ne za blokade. Okupili smo se da pokažemo da smo jedinstven narod, da volimo svoju državu i da smo stalno uz nju i naš narod na KiM koji prolazi kroz teške trenutke", rekla je jedna od učesnica skupa u kraljevačkom naselju Ratina.

Građani Niša okupili su se ispred Gradske kuće i mirnom šetnjom su i pokazali da su protiv blokada i tenzija u društvu, ali su poslali i poruke podrške srpskom narodu na KiM. Kako javlja izveštač Tanjuga, okupljeni su nosili srpske zastave, a kolona građana zatim je prošetala centralnim gradskim ulicama. Građanima u Nišu pridružili su se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Novica Tončev.

U Kragujevcu građani su poručili da su se okupili radi pružanja moralne podrške Srbima na KiM kako bi opstali u pokrajini. U selu Cerovac kod Kragujevca, građani su nosili transparente "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije", "Građani protiv blokada" i "Hoću da radim" i time poslali poruke.

Jedan od okupljenih građana je rekao da blokade nisu rešenje, ali da zajednica i jedinstvo jesu. "Ovde smo da se usprotivimo svakome ko želi da naruši jedinstvo Srbije", rekao je jedan od učesnika skupa.

Građani su se okupili i u Zaječaru odakle su poručili da su se okupili da daju podršku Srbima na KiM, ali i podršku za smirivanje situacije kako bi se živelo normalno. "Okupili smo se da pružimo podršku našem narodu na KiM i da im pošaljemo poruku da us Srbi uvek uz njih", rekao je jedan od učesnika. U Srbobranu su se takođe okupili građani u znak podrške. "Želimo mir, da Srbija nastavi ovim putem kao i do sada. Ne želimo nasilje i blokadu normalnih života.

Želimo da damo podršku našem narodu na KiM", rekla je građanka Srbobrana. Građani su se okupili u Zrenjaninu - selo Melenci, Apatinu, Srbobranu, Žablju, Kuli, Kladovu, Majdanpeku. "Hvala svim Srbima na Kim što su ostali da čuvaju svoje Srbiju. Ovde sam da podržim mir, slobodu, dostojanstvo, poštovanje Ustava. Ovde sam za budućnost mladih i svoje generacije", poručila je jedna građanka Majdanpeka. U Mokrinu građani su transparentima poručili "Bori se protiv blokada" i "Podrška Srbima na KiM".

Građani su i iz Subotice poručili da skupom žele da daju podršku narodu na KiM.