SVE ZA SRBE SA KOSOVA I METOHIJE: Bajkeri s Voždovca uputili podršku našem narodu (VIDEO)

11. 10. 2025. u 17:29

BAJKERI su se okupili na Voždovcu da podrže srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Foto: Printskrin

