PATRIOTIZAM OD MALIH NOGU: Predivne scene u Kraljevu (FOTO/VIDEO)

11. 10. 2025. u 17:14

GRAĐANI Kraljeva okupili su se danas da iskažu svoje neslaganje sa blokadama i da pruže podršku Srbima sa Kosova i Metohije.

ПАТРИОТИЗАМ ОД МАЛИХ НОГУ: Предивне сцене у Краљеву (ФОТО/ВИДЕО)

Među njima su i najmlađi koji se uče nacionalizmu od malih nogu - da vole svoj narod i svoju zemlju.

