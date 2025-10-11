RAMPA ZA KANDIDATA PREDSEDNICE VRHOVNOG SUDA JASMINE VASOVIĆ: Izborna komisija odbila kandidaturu Snežane Bjelogrlić za VSS
Predsdnica Društva sudija Srbije kandidivala se po drugi put za izbornog člana Visokog saveta sudstva, ali joj je ovog puta to onemogućeno odlukom izborne komisije.
Kako saznaje naša redakcija, Izborna komisija je glasovima 4 prema 1 odbila kandidaturu Bjelogrlićke, kojoj uskoro ističe mandat u VSS.
Ona je kandidaturu, prema nezvaničnim saznanjima, podnela za člana VS S ispred osnovnih sudova, a najjaču podršku joj je dala lično predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović.
Podsetimo, Bjelogrlićkino delovanje u VSS od skoro je postalo veoma upitno.
Protiv nje je krajem jula Agenciji za sprečavanje korupcije podneta prijava sa zahtevom da ispita postojanje sukoba interesa, jer je na elektronskoj sednici Visokog saveta sudstva, koja je održana 11. jula 2025. godine, za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici izabran njen suprug Petar Bjelogrlić.
Bjelogrlić pre izbora za članicu Visokog saveta sudstva bila predsednica tog istog Osnovnog suda u Ivanjici, što je izazvalo sumnje da su izborom njenog supruga potpuno obesmišljeni ustavni amandmani iz 2022. godine.
