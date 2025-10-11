uživoĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O SANKCIJAMA NISU: Čuli smo da je plan bio da se rat završi da bi došlo do dogovora, to se nije dogodilo
Ministarka rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije, Dubravka Đedović Handanović gostuje na RTS gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.
Ministarka je na početku istakla da je juče održana vanredna sednica NIS-a. na inicijativu srpskih članova odbora.
Đedović je istakla da je očekivala da čuje kakav je plan menadžmenta i kompanije u narednih nekoliko meseci te da taj plan nisu čuli.
- Mi smo se ranije čuli sa ruskim partnerima, čuli smo da je plan bio da se rat završi, da dođe do dogovora i da će to uticati na sanckije ka ruskom energetskom sektoru i svedocismo da se to nije desilo. Mi očekujemo da čujemo u narednim danima šta je plan i program, pre svega od ruskih partnera.
Ministarka je istakla da predsednik upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov zajedno sa zamenikom ministra energetike Pavela Sorokinom treba da stigne u Beograd u nedelju te da se sastanu sa predsednikom Vučićem.
