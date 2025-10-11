Politika

uživoĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O SANKCIJAMA NISU: Čuli smo da je plan bio da se rat završi da bi došlo do dogovora, to se nije dogodilo

В.Н.

11. 10. 2025. u 08:08

Ministarka rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije, Dubravka Đedović Handanović gostuje na RTS gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

Ministarka je na početku istakla da je juče održana vanredna sednica NIS-a. na inicijativu srpskih članova odbora.

Đedović je istakla da je očekivala da čuje kakav je plan menadžmenta i kompanije u narednih nekoliko meseci te da taj plan nisu čuli.

- Mi smo se ranije čuli sa ruskim partnerima, čuli smo da je plan bio da se rat završi, da dođe do dogovora i da će to uticati na sanckije ka ruskom energetskom sektoru i svedocismo da se to nije desilo. Mi očekujemo da čujemo u narednim danima šta je plan i program, pre svega od ruskih partnera.

Ministarka je istakla da predsednik upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov zajedno sa zamenikom ministra energetike Pavela Sorokinom treba da stigne u Beograd u nedelju te da se sastanu sa predsednikom Vučićem.

U Narodnoj skupštini danas je održan veliki sastanak sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, predstavnicima grada Beograda, kao i predsednicima beogradskih opština, na kome su detaljno predstavljene odredbe predloga zakona, kao i obaveze propisane jedinicama lokalne samouprave.

10. 10. 2025. u 18:10

