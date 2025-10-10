"DECA ŽIVE SVOJE VIRTUELNE ŽIVOTE" Vučić: Na žalost nema više redova na košarkaškim terenima (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je 10. konferenciji o bezbednosti dece „Vezbednost i odgovornost“.

Obraćanje Vučića

- Amber Alert srećom retko smo koristili, u tri slučaja, dva puta uspešno. I nije lako bilo sprovoditi taj sistem, znate koliko je otpora bilo u državi. Sve novo što hoćete da uvedete uvek ima bezbroj otpora. Lako je biti protiv nečega, lako je kritikovati nešto, a teško je bilo šta sprovesti u delo. Uspeli smo u tome i to je neka dodatna garancija da će cela zemlja uvek da brine, da se angažuje i da pomogne u pronalaženju nestalog deteta. Ima nešto što je činjenica da čitavao to područje nije pravno sankcionisano, mislim na uređenost i regulaciju celog prostora. Iz EU smo čuli da oni pripremaju pravnu regulativu. Mi menjamo krivični zakonik, hoćemo da zaštitimo svako dete, ženu. U Evropi to najavljuju, mi ćemo sagledati i da mi napravimo nešto što bi zaštitilo od zloupotrebe - naveo je Vučić.

Predsednik je ukazao na istraživanja koja pokazuje da se tokom radnog vremena na društvenim mrežama provede dva sata i 15 minuta.

- Na žalost nema više redova na košarkaškim terenima. Deca žive svoje virtuelne živote. Dvoje dece su mi odrasli, treće je osmogodišnji dečak, ja ne provodim dovoljno vremena sa njim. Ono što vidim da sva naša deca imaju svoj virtuelni svet, u kome žive. To se neće promeniti, zato je važno da pronađemo rešenja da ih zaštitimo od virtuelnog nasilja. Ono čega je mnogo više to je onlajn nasilje i ono nas je dovelo do nekoliko tragedija. Ono postaje najviše muka za našu decu. Mora da postoji odgovornost prema deci. Srećan sam što smo malo kao država mogli da pomognemo oko Centra u Novom Sadu, ali nisam srećan što i dalje imamo mnogo problema koji su nerešeni. Još jednu stvar hoću da kažem - tražio sam da se pooštre kazne za krivično delo silovanja. Zamoliću ministra Vujića da još jednom sasluša sve kritike. Ukoliko Vlada ne uvaži moju molbu, postaraću se na drugi način da me čuju, jer hoću da zaštitimo na najsnažniji način naše žene - kazao je.

Obraćanje ambasadorke Melsom

Ambasadorka Norveške u Srbiji Kristin Melsom kazala je da je ovogodišnja tema jedan od ključnih izazova.

- Veoma smo zabrinuti za način koji organizovane kriminalne grupe koriste društvene mreže. Zato je zaštita dece centralni fokus.

Obraćanje Mihaila Jovanovića

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović kaže da je vreme puno izazova.

- O ovoj temi ne možemo govoriti u okviru pojedinih resora, to je najvažnija tema. Vlada Republike Srbije je 2021. godine pustila u rad platformu "Čuvam te", za prevenciju vršnjačkog nasilja. Država na taj način pokazala da ima nultu toleranciju prema vršnjačkom nasilju i nasilju u školama, 11.413 zaposlenih radi na prijavi nasilja. Omogućili smo da u svakom trenutku može da se prijavi onlajn. Ukupan broj je preko 7 miliona prijava - kaže Jovanović i dodaje da su edukacija i prevencija ključne.

Obraćanje Igora Jurića

Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, kazao je da je u prethodnih 10 godina urađeno mnogo toga.

- Kada sve saberemo shvatićete da svi mi koji se bavimo ovom tematikom – nije dovoljno. Deca danas imaju sve manje fizičkih povreda, ali deca nam nikada više nisu patila od depresije i anksioznosti. Ne znam da li ste znali za podatak, ali poslednjih 10 dece-ubica iz škola u Americi, od njih 10 - devetoro je patilo od depresije i suicidnih misli. Mi smo radili istraživanje – deca četiri sata dnevno provode na internetu. Mi često govorimo da postoji tehnološki jaz između roditelja i dece, ali ja bih to nazvao socijalni jaz. Zahvaljajući Tijani sam dobio priliku da budem ovde, da nije bilo Tijanine žrtve. Smisao mi je dala Tijana. Kada deca nisu dobro i prepreke su veće. Kada deca budu srećna, onda će i problemi biti lakši.

„Dete u dobu algoritama”

Otvaranju konferencije, koju organizuje Centar za nestalu i zlostavljanu decu, prisustvuju i ministarka bez portfelja u Vladi Srbije Tatjana Macura, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, ambasadorka Norveške u Srbiji Kristin Melsom i predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić.

Voditelj konferencije je AI - Empitu.

Konferencija se održava u Palati Srbija.

Ovogodišnja tema je: „Dete u dobu algoritama”.

Očekuje se preko 300 učesnika, međunarodnih organizacija i stručnjake iz oblasti prava, obrazovanja i tehnologije. Na konferenciji će govoriti međunarodni stručnjaci i organizacije koje se bave zaštitom dece na internetu.