FRANCUZI U IŠČEKIVANJU: Zna se kad će Makron imenovati novog premijera
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron imenovaće u narednih 48 sati novog premijera te zemlje, saopšteno je sinoć iz Jelisejske palate.
U saopštenju se navodi da je Makron zahvalan doskorašnjem premijeru Sebastijenu Lekorniju na ''njegovom radu obavljenom u proteklih 48 sati'' i da je ''usvojio njegove zaključke'', javlja BFM televizija.
Tokom intervjua za televiziju Frans2 ranije večeras, Lekorni je takođe najavio da će Makron imenovati novog premijera u narednih 48 sati.
- Istina je da me je predsednik Republike vratio na 48 sati jer je postojala mreža za vođenje završnih pregovora. Podneo sam ostavku u ponedeljak ujutro. Mislim da sam pokazao da ne jurim posao. Pristao sam da radim u uslovima koji nisu bili laki. Smatram da je moja misija završena - rekao je Lekorni.
On je ocenio da još nije vreme da Francuska dobije novog predsednika.
Sebastijen Lekorni, koji je imenovan za premijera 9. septembra i formirao vladu svega 14 sati pre ostavke, bio je treći francuski premijer za manje od godinu dana, a peti za dve godine.
On je 5. oktobra imenovao ministre u svojoj vladi, a sutradan je podneo ostavku na premijersko mesto.
U poslednja tri dana vodio je razgovore sa predstavnicima političkih snaga o tome ko bi mogao da vodi kabinet, a neke stranke zahtevaju premijera iz levice.
(Tanjug)
