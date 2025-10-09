Politika

FRANCUZI U IŠČEKIVANJU: Zna se kad će Makron imenovati novog premijera

В. Н.

09. 10. 2025. u 09:55

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron imenovaće u narednih 48 sati novog premijera te zemlje, saopšteno je sinoć iz Jelisejske palate.

ФРАНЦУЗИ У ИШЧЕКИВАЊУ: Зна се кад ће Макрон именовати новог премијера

Foto: AP

U saopštenju se navodi da je Makron zahvalan doskorašnjem premijeru Sebastijenu Lekorniju na ''njegovom radu obavljenom u proteklih 48 sati'' i da je ''usvojio njegove zaključke'', javlja BFM televizija.

Tokom intervjua za televiziju Frans2 ranije večeras, Lekorni je takođe najavio da će Makron imenovati novog premijera u narednih 48 sati.

- Istina je da me je predsednik Republike vratio na 48 sati jer je postojala mreža za vođenje završnih pregovora. Podneo sam ostavku u ponedeljak ujutro. Mislim da sam pokazao da ne jurim posao. Pristao sam da radim u uslovima koji nisu bili laki. Smatram da je moja misija završena - rekao je Lekorni.

On je ocenio da još nije vreme da Francuska dobije novog predsednika.

Sebastijen Lekorni, koji je imenovan za premijera 9. septembra i formirao vladu svega 14 sati pre ostavke, bio je treći francuski premijer za manje od godinu dana, a peti za dve godine.

On je 5. oktobra imenovao ministre u svojoj vladi, a sutradan je podneo ostavku na premijersko mesto.

U poslednja tri dana vodio je razgovore sa predstavnicima političkih snaga o tome ko bi mogao da vodi kabinet, a neke stranke zahtevaju premijera iz levice.

(Tanjug)

