POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom

JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).

Foto: Printskrin

„Hebrejski univerzitet ne samo da nosi zvučno ime, već po našim saznanjima, aktivno obrađuje podatke za IDF. Ako Univerzitet u Beču održava veze sa institucijama koje učestvuju u onome što međunarodne organizacije i mnoge države prepoznaju kao genocid, onda je blokada legitimno sredstvo pritiska da se to okonča.“ Tokom prepodneva na lice mesta izašle su policijske snage i pristupile razbijanju barikada. „Policija je rasturila blokadu ispred kapije. Tražimo razgovor, a dobijamo silu“, navodi Šnajder i dodaje da su se u znak solidarnosti okupile i brojne levičarske i studentske grupe.

Foto: Printskrin

Šnajder tvrdi da vlasti u Beču primenjuju dvostruke aršine: „Ministarka diplomatije Beate Majnl-Rajzinger javno podržava studente u Srbiji kada blokiraju univerzitete, ali u Beču na naše kolege šalje policiju da ih hapsi i tuče. Vlasti u Austriji lažu, ne podržavaju nikakva prava studenata, već se bave političarenjem.“

Kako navode organizatori, studenti zahtevaju da Univerzitet u Beču bez odlaganja raskine strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom, da rektorat otvori zvaničan i javan dijalog sa studentskim predstavnicima o svim spornim pitanjima, kao i da objavi potpunu i proverljivu dokumentaciju o oblicima akademske i istraživačke saradnje sa institucijama koje kako ističu, doprinose ratnim operacijama uz jasno obrazložene etičke standarde i mehanizme odgovornosti.

Foto: Printskrin

„Naš cilj je razgovor i odgovornost univerzitetskih institucija. Ako se saradnja održava po svaku cenu, barem se mora obrazložiti pred akademskom zajednicom i javnošću“, zaključuje Šnajder.

Kako se saznaje do sada je lišeno slobode 27 studenata, dok je optužnica podignuta protiv čak 73 lica. Ono što je posebno privlači pažnju jeste cenzura u Austriji, niko od državnih medija, a ni privatnih kuća, dnevnih listova, televizija, portala, pa čak ni ugledni Der Standard, nije preneo pravu istinu ili je u potpunosti sakrio od građana da se događaj desio.

Foto: Printskrin

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ne branimo studente, niti navijamo za blokade, ali zapažamo da austrijska vladajuća koalicija, a u njoj najglasnije Beate Majnl-Rajzinger, Helmut Brandšataer i Andreas Šider, kad su protesti i blokade bili u Srbiji, delili su lekcije o „slobodi izražavanja“. Sada kada isti scenario gledaju pred sopstvenim univerzitetom, odjednom su to „ometanja rada“ i zove se policija.

Piše: Nina Stojanović