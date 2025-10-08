POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom
JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).
„Hebrejski univerzitet ne samo da nosi zvučno ime, već po našim saznanjima, aktivno obrađuje podatke za IDF. Ako Univerzitet u Beču održava veze sa institucijama koje učestvuju u onome što međunarodne organizacije i mnoge države prepoznaju kao genocid, onda je blokada legitimno sredstvo pritiska da se to okonča.“ Tokom prepodneva na lice mesta izašle su policijske snage i pristupile razbijanju barikada. „Policija je rasturila blokadu ispred kapije. Tražimo razgovor, a dobijamo silu“, navodi Šnajder i dodaje da su se u znak solidarnosti okupile i brojne levičarske i studentske grupe.
Šnajder tvrdi da vlasti u Beču primenjuju dvostruke aršine: „Ministarka diplomatije Beate Majnl-Rajzinger javno podržava studente u Srbiji kada blokiraju univerzitete, ali u Beču na naše kolege šalje policiju da ih hapsi i tuče. Vlasti u Austriji lažu, ne podržavaju nikakva prava studenata, već se bave političarenjem.“
Kako navode organizatori, studenti zahtevaju da Univerzitet u Beču bez odlaganja raskine strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom, da rektorat otvori zvaničan i javan dijalog sa studentskim predstavnicima o svim spornim pitanjima, kao i da objavi potpunu i proverljivu dokumentaciju o oblicima akademske i istraživačke saradnje sa institucijama koje kako ističu, doprinose ratnim operacijama uz jasno obrazložene etičke standarde i mehanizme odgovornosti.
„Naš cilj je razgovor i odgovornost univerzitetskih institucija. Ako se saradnja održava po svaku cenu, barem se mora obrazložiti pred akademskom zajednicom i javnošću“, zaključuje Šnajder.
Kako se saznaje do sada je lišeno slobode 27 studenata, dok je optužnica podignuta protiv čak 73 lica. Ono što je posebno privlači pažnju jeste cenzura u Austriji, niko od državnih medija, a ni privatnih kuća, dnevnih listova, televizija, portala, pa čak ni ugledni Der Standard, nije preneo pravu istinu ili je u potpunosti sakrio od građana da se događaj desio.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Ne branimo studente, niti navijamo za blokade, ali zapažamo da austrijska vladajuća koalicija, a u njoj najglasnije Beate Majnl-Rajzinger, Helmut Brandšataer i Andreas Šider, kad su protesti i blokade bili u Srbiji, delili su lekcije o „slobodi izražavanja“. Sada kada isti scenario gledaju pred sopstvenim univerzitetom, odjednom su to „ometanja rada“ i zove se policija.
Piše: Nina Stojanović
