Politika

Vulin: Ako ne budemo imali hrabrosti da stvorimo Srpski svet dočekaćemo da živimo u Turskom svetu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 10. 2025. u 18:29

PREDSEDNIK Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin reagovao je na sramnu isporuku naoružanja Ankare Prištini.

Вулин: Ако не будемо имали храбрости да створимо Српски свет дочекаћемо да живимо у Турском свету

Foto: Printskrin

-Turska je nastavila da naoružava Šiptare na Kosovu i Metohiji. Valja opremiti Šiptare da budu koristan deo antisrpskog vojnog saveza Slovenije, Hrvatske i Albanije. Ako ne budemo imali hrabrosti da stvorimo Srpski svet dočekaćemo da živimo u Turskom svetu. Srbi šta vam nije jasno, poručio je Aleksandar Vulin nakon što je 1.000 turskih dronova stiglo u Prištinu.

