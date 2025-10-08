Vulin: Ako ne budemo imali hrabrosti da stvorimo Srpski svet dočekaćemo da živimo u Turskom svetu
PREDSEDNIK Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin reagovao je na sramnu isporuku naoružanja Ankare Prištini.
-Turska je nastavila da naoružava Šiptare na Kosovu i Metohiji. Valja opremiti Šiptare da budu koristan deo antisrpskog vojnog saveza Slovenije, Hrvatske i Albanije. Ako ne budemo imali hrabrosti da stvorimo Srpski svet dočekaćemo da živimo u Turskom svetu. Srbi šta vam nije jasno, poručio je Aleksandar Vulin nakon što je 1.000 turskih dronova stiglo u Prištinu.
Preporučujemo
PRIŠTINA SE SPREMA ZA RAT: Turska ih naoružava do zuba - Kurti se hvali
08. 10. 2025. u 17:54
SKANDAL: Turska direktno krši rezoluciju 1244 - poslali Prištini 1000 turskih dronova
08. 10. 2025. u 17:09
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)