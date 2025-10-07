REŠAVAMO PROBLEM ZA OKO 5 MILIONA OBJEKATA: Ana Brnabić gostovala na TV Pink

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić bila je gošća TV Pink. Ona je najavila nove zakone koji će biti doneti, zakon o legalizaciji, izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju...

Kaže da će izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju biti zaštita za najugroženiji sloj stanovništva.

- Prvi dan je prošao jako dobro. Imamo jako važne predloge zakona za sve građana. Na prvom mesto o upisu prava svojine, "svoj na svome" kojim rešavamo ogroman problem, oko 5 miliona objekata. Na inicijativu predsednika Vučića na dnevnom redu je i predlog zakona o izvršenju - navela je ona.

Pozvala je na široki konsenzus.

- Ova dva zakona se tiču svih naših građana, dobra su za čitav naš narod. Ja molim za ozbiljnost i odgovornost i predstavnike bivše vlasti da daju glas za ove zakone - kazala je Ana Brnabić.

Čini joj se da, makar u prvom danu, nije bilo mnogo konstruktivnih kritika opozicije i da su to bile "kritike radi kritike".

- Zakon o upisu prava svojine je sve osim za tajkune, zaista je za obične građane koji imaju svoje objekte na kojima nije upisana svojina jer nisu legalizovani - kaže Brnabić.

Kaže da je dobro što većina poslanika opozicije učestvuje u radu parlamenta.

- To pokazuje smirivanje tenzija u našoj zemlji - istakla je ona.

Ipak, dodaje da postoje i oni koji malo učestvuju, a malo ne učestvuju u radu parlamenta.

- Ne razumem tu logiku - kaže ona.

Kad je u pitanju predloga poslaničke grupe PSG i Ugljaninove partije da se donese Rezolucija o Srebrenici, ali da su samo 4 poslanika glasali za taj predlog.

- Poslanici "Mi - Glas iz naroda" su objasnili da su greškom za to glasali. To je legitimno, samo je potrebno malo više pažnje - kaže ona, te dodaje da nisu glasali poslanici koji su predložili to, ali su glasali poslanici Rasima Ljajića.