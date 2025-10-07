Politika

REŠAVAMO PROBLEM ZA OKO 5 MILIONA OBJEKATA: Ana Brnabić gostovala na TV Pink

Novosti online

07. 10. 2025. u 18:32

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić bila je gošća TV Pink. Ona je najavila nove zakone koji će biti doneti, zakon o legalizaciji, izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju...

РЕШАВАМО ПРОБЛЕМ ЗА ОКО 5 МИЛИОНА ОБЈЕКАТА: Ана Брнабић гостовала на ТВ Пинк

Foto: Printskrin/TV Pink

Kaže da će izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju biti zaštita za najugroženiji sloj stanovništva.

- Prvi dan je prošao jako dobro. Imamo jako važne predloge zakona za sve građana. Na prvom mesto o upisu prava svojine, "svoj na svome" kojim rešavamo ogroman problem, oko 5 miliona objekata. Na inicijativu predsednika Vučića na dnevnom redu je i predlog zakona o izvršenju - navela je ona.

Pozvala je na široki konsenzus.

- Ova dva zakona se tiču svih naših građana, dobra su za čitav naš narod. Ja molim za ozbiljnost i odgovornost i predstavnike bivše vlasti da daju glas za ove zakone - kazala je Ana Brnabić.

Foto printskrin Pink TV

Čini joj se da, makar u prvom danu, nije bilo mnogo konstruktivnih kritika opozicije i da su to bile "kritike radi kritike".

- Zakon o upisu prava svojine je sve osim za tajkune, zaista je za obične građane koji imaju svoje objekte na kojima nije upisana svojina jer nisu legalizovani - kaže Brnabić.

Kaže da je dobro što većina poslanika opozicije učestvuje u radu parlamenta.

- To pokazuje smirivanje tenzija u našoj zemlji - istakla je ona.

Ipak, dodaje da postoje i oni koji malo učestvuju, a malo ne učestvuju u radu parlamenta.

- Ne razumem tu logiku - kaže ona.

Kad je u pitanju predloga poslaničke grupe PSG i Ugljaninove partije da se donese Rezolucija o Srebrenici, ali da su samo 4 poslanika glasali za taj predlog.

- Poslanici "Mi - Glas iz naroda" su objasnili da su greškom za to glasali. To je legitimno, samo je potrebno malo više pažnje - kaže ona, te dodaje da nisu glasali poslanici koji su predložili to, ali su glasali poslanici Rasima Ljajića.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (22)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STUDENTI NEMAJU NAŠU BLANKO PODRŠKU Veselinović: Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti

"STUDENTI NEMAJU NAŠU BLANKO PODRŠKU" Veselinović: Neka pokažu ljude, plan i program, pa ćemo videti