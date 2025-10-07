JOVANOV: Donosimo akte koji će direktno popraviti život građana

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da su poslanici danas u prilici da donesu akte koji će direktno popraviti život građana kao i da poruka koja se šalje iz Skupštine treba da bude da je politička situacija u Srbiji stabilnija nego što je bila i da se parlament vratio na poziciju institucije u kojoj će se raspravljati o politici, a ne na ulici.

Foto N. Skenderija

- Na dnevnom redu se u ovom trenutku nalaze akti kojima će biti omogućena legalizacija preko 4,8 miliona objekata u Republici Srbiji. I sa druge strane, biće omogućeno ljudima koji su pod udarom izvršitelja da sačuvaju svoju nekretninu pod određenim uslovima, ako je to jedina nekretnina i ako dug ne prelazi više od 50 odsto vrednosti nekretnine i tako dalje. Zakon to jasno predviđa - rekao je Jovanov na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije. Kako je dodao, poslanici SNS će se, kao i do sada, baviti konkretnim problemima građana.

- Rešavaćemo te probleme, jer nas je narod zbog toga i poslao u Narodnu skupštinu. Kako će izgledati rasprava u narednom periodu, videćemo. Nismo još čuli predstavnike opozicije kada je u pitanju dnevni red, da li će govoriti o onome što je tačka dnevnog reda, ili će govoriti o nečemu drugom, to je definitivno njihov izbor - rekao je Jovanov.

On je izrazio nadu da će se, kako je rekao, poslanici opozicije konačno uključiti u ono što su pitanja koja interesuju građane, a ne da se bave pitanjima koja interesuju samo njih i nikog osim njih.

- U svakom slučaju, ono što je dobro i ono što je pozitivan pomak, to je da se opozicija vratila u poslaničke klupe. Iako su bili pozvani od studenata blokadera da to ne čine, to je dobar znak i nadam se da ćemo u narednom periodu, u narednim danima, pokazati da u Skupštini može da se raspravlja ozbiljno i argumentovano - rekao je Jovanov.

Kako je dodao, poruka koja se šalje iz Skupštine treba da bude da je politička situacija u Srbiji danas stabilnija nego što je bila i da se parlament vratio na poziciju institucije u kojoj će se vršiti političke rasprave, da se ovde raspravlja o politici, a ne na ulici.

- I to je ono što su važne i dobre poruke, rekao bih za sve građane Srbije i za našu zemlju u celini - rekao je Jovanov.

Odgovarajući na pitanje kada će biti uklonjeni šatori ispred parlamenta, jer su, kako je rečeno, blokade završene, Jovanov je kazao da postoje neke različite najave i da će se 3. novembra videti "šta imamo, a šta nemamo (vezano za novu školsku godinu na fakultetima).

- Lično oko mene pitate, rektoru Đokiću i celom njegovom timu, ne verujem ništa. Dekanima ne verujem ništa, profesorima koji su organizovali sve ovo ne verujem ništa, pa kad se to sve unormali i kad bude bilo kako treba da bude, onda ćemo moći da razgovaramo o svim ostalim stvarima - rekao je Jovanov.