BIĆETE UHAPŠENI DOŽIVIMO LI "BLEKAUT" NA DAN ILI DVA Vučić: Najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu u avgustu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je bio najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu.

- Želim da ljudi znaju. Imali smo najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu, to je preko 2 miliona napada bilo. Što je bilo pohranjeno u dejta centru, nisu uspeli ništa. Uspeli su da nam naprave štetu u EPS-u, katastru, Ministarstvu pravde, jer su se pravili pametni i nisu pohranili podatke u djeta centru. Nećete to da uradite? Dobro onda, ali bićete uhapšeni doživimo li "blekaut" i nestanak struje na dan ili dva. Nema problema, ako niste prihvatili, ali odgovaraćete i svi ćete u aps ako nam se to dogodi - rekao je Vučić na svečanom otvaranju Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra "Ložionica".

- Sajber napadi su dolazili iz čudnih zemalja, od Čilea, Meksika, Rusije, Amerike, ali 2 miliona napada je najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu - kazao je predsednik.