BIĆETE UHAPŠENI DOŽIVIMO LI "BLEKAUT" NA DAN ILI DVA Vučić: Najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu u avgustu
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je bio najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu.
- Želim da ljudi znaju. Imali smo najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu, to je preko 2 miliona napada bilo. Što je bilo pohranjeno u dejta centru, nisu uspeli ništa. Uspeli su da nam naprave štetu u EPS-u, katastru, Ministarstvu pravde, jer su se pravili pametni i nisu pohranili podatke u djeta centru. Nećete to da uradite? Dobro onda, ali bićete uhapšeni doživimo li "blekaut" i nestanak struje na dan ili dva. Nema problema, ako niste prihvatili, ali odgovaraćete i svi ćete u aps ako nam se to dogodi - rekao je Vučić na svečanom otvaranju Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra "Ložionica".
- Sajber napadi su dolazili iz čudnih zemalja, od Čilea, Meksika, Rusije, Amerike, ali 2 miliona napada je najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu - kazao je predsednik.
EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: "Zastupao sam politiku i interese Srbije"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom otvaranja "Ložionice", na pitanje novinara, govorio je o dešavanjima u Draču gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni.
07. 10. 2025. u 12:23
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
ŠURAK MU JE POZNATA FACA: Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste (FOTO)
OSIM slavnog muža, supruga Nenada Jezdića ima i poznatog brata.
06. 10. 2025. u 13:03
Komentari (0)