Politika

BIĆETE UHAPŠENI DOŽIVIMO LI "BLEKAUT" NA DAN ILI DVA Vučić: Najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu u avgustu

В. Н.

07. 10. 2025. u 11:21

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je bio najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu.

БИЋЕТЕ УХАПШЕНИ ДОЖИВИМО ЛИ БЛЕКАУТ НА ДАН ИЛИ ДВА Вучић: Најобимнији напад на нашу дигиталну инфраструктуру у августу

Foto: Printskrin

- Želim da ljudi znaju. Imali smo najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu, to je preko 2 miliona napada bilo. Što je bilo pohranjeno u dejta centru, nisu uspeli ništa. Uspeli su da nam naprave štetu u EPS-u, katastru, Ministarstvu pravde, jer su se pravili pametni i nisu pohranili podatke u djeta centru. Nećete to da uradite? Dobro onda, ali bićete uhapšeni doživimo li "blekaut" i nestanak struje na dan ili dva. Nema problema, ako niste prihvatili, ali odgovaraćete i svi ćete u aps ako nam se to dogodi - rekao je Vučić na svečanom otvaranju Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra "Ložionica".

- Sajber napadi su dolazili iz čudnih zemalja, od Čilea, Meksika, Rusije, Amerike, ali 2 miliona napada je najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu - kazao je predsednik.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NJEGOV SCENARIO VEĆ ODAVNO PROČITAN Oštar odgovor Bori Novakoviću: Nikad neće biti u prilici da ukrade ni jedan jedini dinar

"NjEGOV SCENARIO VEĆ ODAVNO PROČITAN" Oštar odgovor Bori Novakoviću: Nikad neće biti u prilici da ukrade ni jedan jedini dinar