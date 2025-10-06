FIJASKO ZGUBIDANA U NOVOM SADU: “Dan promene” postao dan blama (VIDEO)

NAJAVLjENO kao “6. oktobar, dan promene”, okupljanje u centru Novog Sada završilo se potpunim debalkom.

Foto: Printskrin

Umesto masovnog skupa, kako su zgubidani to najavljivali, pojavila se tek šaka ljudi, koja je nakratko blokirala raskrsnicu i maltretirala novosađane.

Kako se može videti na snimku, zgubidani su samo napravili gužvu običnim građanima koji su želeli da stignu na posao ili kući i završe svoje obaveze.

Građani Novog Sada su jasno poručili zgubidanima da nemaju njihovu podršku.