FIJASKO ZGUBIDANA U NOVOM SADU: “Dan promene” postao dan blama (VIDEO)

06. 10. 2025. u 21:11

NAJAVLjENO kao “6. oktobar, dan promene”, okupljanje u centru Novog Sada završilo se potpunim debalkom.

ФИЈАСКО ЗГУБИДАНА У НОВОМ САДУ: “Дан промене” постао дан блама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Umesto masovnog skupa, kako su zgubidani to najavljivali, pojavila se tek šaka ljudi, koja je nakratko blokirala raskrsnicu i maltretirala novosađane. 

Kako se može videti na snimku, zgubidani su samo napravili gužvu običnim građanima koji su želeli da stignu na posao ili kući i završe svoje obaveze.

Građani Novog Sada su jasno poručili zgubidanima da nemaju njihovu podršku.

