MAJKA MALOG GAVRILA O IZBORIMA NA KIM: Pritisci se svakim danom pojačavaju, glasajmo za Srpsku listu da opstanemo i ostanemo

SONjA Ilič Odalović, majka malog Gavrila uputila je poruku Srbima na KiM pred nedeljne lokane izbore.

Foto printskrin Fejsbuk

Ona je na svom Fejsbuk nalogu postavila snimak u kome kaže:

"Braćo i sestre, svakim danom se pritisci na nas kosovsko-metohijske Srbe pojačavaju. Živimo nepravdu, uterivanje straha i propagandu mržnje na svakom koraku. Rekla bih nikada teže za nas. Unedelju su lokalni izbori i na nama nikada veća odgovornost. Mi smo čuvari plamena, čuvari vere, i našeg kosovsko-metohijskog bića i zaveta. Kao odgovorni ljudi, verni Bogu, zanemarimo našu zabludelu braću, političke avanturiste bez mnogo pameti i one promućurnije i one promućurnije koji su se prodali za šaku srebrnjaka, nek im je prosto.

Zbijmo redove, odbranimo svoje i glasajmo za mir, slobodu, jednakost, pravo i pravdu, za naš opstanak i ostanak. Stub odbrane srpskog naroda i našeg postanka i ostanka je Srpska lista i pomoć naše Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Poslušajmo svoje srce i našu Srbiju, i glasajmo za jedinu našu Srpsku listu.

Najjače nam napadaju Gračanicu i Kosovsku Mitrovicu. Odgovorimo mirno i složno. Za brata Novaka! Za brata Milana! Za Srpsku!"



