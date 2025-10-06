MAJKA MALOG GAVRILA O IZBORIMA NA KIM: Pritisci se svakim danom pojačavaju, glasajmo za Srpsku listu da opstanemo i ostanemo
SONjA Ilič Odalović, majka malog Gavrila uputila je poruku Srbima na KiM pred nedeljne lokane izbore.
Ona je na svom Fejsbuk nalogu postavila snimak u kome kaže:
"Braćo i sestre, svakim danom se pritisci na nas kosovsko-metohijske Srbe pojačavaju. Živimo nepravdu, uterivanje straha i propagandu mržnje na svakom koraku. Rekla bih nikada teže za nas. Unedelju su lokalni izbori i na nama nikada veća odgovornost. Mi smo čuvari plamena, čuvari vere, i našeg kosovsko-metohijskog bića i zaveta. Kao odgovorni ljudi, verni Bogu, zanemarimo našu zabludelu braću, političke avanturiste bez mnogo pameti i one promućurnije i one promućurnije koji su se prodali za šaku srebrnjaka, nek im je prosto.
Zbijmo redove, odbranimo svoje i glasajmo za mir, slobodu, jednakost, pravo i pravdu, za naš opstanak i ostanak. Stub odbrane srpskog naroda i našeg postanka i ostanka je Srpska lista i pomoć naše Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.
Poslušajmo svoje srce i našu Srbiju, i glasajmo za jedinu našu Srpsku listu.
Najjače nam napadaju Gračanicu i Kosovsku Mitrovicu. Odgovorimo mirno i složno. Za brata Novaka! Za brata Milana! Za Srpsku!"
Preporučujemo
PRONAĐENA EKSPLOZIVNA NAPRAVA: Blizu dečijeg igrališta
05. 10. 2025. u 19:36
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (1)