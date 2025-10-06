"INTERESANTNO DA JE TO REKLA U OVOM TRENUTKU" Vučić o izjavi Angele Merkel: Da je ostala kancelar ne bi bilo rata u Ukrajini
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je iz Drača, gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni, izjavu bivše nemačke kancelarke Angele Merkel da su Poljska i baltičke države indirektno isprovocirale rat u Ukrajini.
- Interesantno je da je gospođa Merkel to rekla u ovom trenutku. I zato je važno da sad budem ozbiljan. Gospođa Merkel, ne znam zašto je ovaj trenutak izabrala za te svoje reči, ali da je ona ostala kancelar, ja verujem da sukoba između Rusije i Ukrajine ne bi bilo. To je moje mišljenje. Zato što je dovoljno dobro znala uvek kolika je cena rata, kolika je cena sukoba i neumorno bi uvek i u svakom trenutku insistirala na rešavanju tih problema. Ovo otkriva i jednu drugu stranu koja pokazuje slojevitost problema i koja pokazuje da nije uvek stoprocentna krivica - kazao je Vučić.
Podsetimo, bivša nemačka kancelarka Angela Merkel u intervjuu za mađarski list „Partizan“ izjavila je da su Poljska i baltičke države sabotirale su pokušaje rešavanja ukrajinskog sukoba i pronalaženja konstruktivnog dijaloga sa Rusijom 2021. godine, indirektno provocirajući početak rata u Ukrajini.
- Ovo (pokušaj rešavanja) nisu podržale neke zemlje. To su uglavnom bile baltičke države, koje su se protivile mojoj (inicijativi) - rekla je političarka.
Merkelova je objasnila da je 2021. godine predložila novi format dijaloga između Evropske unije i predsednika Rusije Vladimira Putina, ali da su se Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska aktivno usprotivile toj ideji zbog bojazni da EU neće biti u stanju da razvije zajedničku politiku prema Moskvi.
- U svakom slučaju, to se nije desilo. Zatim sam ja napustila svoju funkciju, a onda je počeeo rat - zaključila je bivša kancelarka.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)