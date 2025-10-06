VUČIĆ O BAČULOVU: Uveren sam u njegovu nevinost - ko god bi to organizovao, uzeo bi nekog pametnijeg od njega
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Drača gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni, a komentarisao je i odgovor Miše Bačulova koji je rekao da se predsednik Srbije njega boji.
- Što se tiče gospodina Bačulova, ja sam mnogo uplašen, on je ozbiljan politički protivnik, sa svim sa saglasan. Ne interesuje me mnogo što on nije kazao, ali za druge, što nam za 11 meseci nisu pokazali te snimke. Zašto sam je negde uveren u njegovu nevinost? Ko god bi negde organizovao, uzeo bih nekog pametnijeg od njega - naveo je Vučić.
Kaže da je za njega veoma čudno što dobar deo državnih organa nije znao za to.
- Ja ne mislim da tu ima nešto sporno, jer morate da imate i nešto mozga. Za mene je mnogo važno ponašanje državnih organa, da ispitate, neka je teorija zavere. Što niste uzeli resivere, pogledali to, tražili to. Mi smo nekada gledali snimka 42 ranije, za neke kriminalne aktivnosti. Uopšte mi nije taj čovek interesantan. Za njega neće ni najbliži iz porodice da glasaju. Suština priče je kako je moguće da nismo znali - rekao je predsednik.
