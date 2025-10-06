Politika

VUČIĆ O BAČULOVU: Uveren sam u njegovu nevinost - ko god bi to organizovao, uzeo bi nekog pametnijeg od njega

Новости онлине

06. 10. 2025. u 13:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Drača gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni, a komentarisao je i odgovor Miše Bačulova koji je rekao da se predsednik Srbije njega boji.

ВУЧИЋ О БАЧУЛОВУ: Уверен сам у његову невиност - ко год би то организовао, узео би неког паметнијег од њега

Foto: Printskrin

- Što se tiče gospodina Bačulova, ja sam mnogo uplašen, on je ozbiljan politički protivnik, sa svim sa saglasan. Ne interesuje me mnogo što on nije kazao, ali za druge, što nam za 11 meseci nisu pokazali te snimke. Zašto sam je negde uveren u njegovu nevinost? Ko god bi negde organizovao, uzeo bih nekog pametnijeg od njega - naveo je Vučić.

Kaže da je za njega  veoma čudno što dobar deo državnih organa nije znao za to.

Foto: TV Pink/Printksrin

- Ja ne mislim da tu ima nešto sporno, jer morate da imate i nešto mozga. Za mene je mnogo važno ponašanje državnih organa, da ispitate, neka je teorija zavere. Što niste uzeli resivere, pogledali to, tražili to. Mi smo nekada gledali snimka 42 ranije, za neke kriminalne aktivnosti. Uopšte mi nije taj čovek interesantan. Za njega neće ni najbliži iz porodice da glasaju. Suština priče je kako je moguće da nismo znali - rekao je predsednik.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ SE OGLASIO IZ ALBANIJE: Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena da proširenje EU ostane jedand od prioriteta

VUČIĆ SE OGLASIO IZ ALBANIJE: Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena da proširenje EU ostane jedand od prioriteta