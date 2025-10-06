VUČIĆ SE OGLASIO IZ ALBANIJE: Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena da proširenje EU ostane jedand od prioriteta
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Albanije gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni koji se održava u Draču.
- Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena naporima da proširenje EU ostane jedan od prioriteta, a ne sporedna tema.
- Očekujem da Proces Brdo-Brioni donese jasne zaključke, jer samo iskrenost i doslednost u pristupu svih strana, donose procesu trajnu održivost i poverenje zemalja regiona.
- Uveren sam da širenje Unije treba da ostane jasno upisano u agendu Zapadnog Balkana i da otvorene perspektive članstva u EU predstavljaju snažan pokretač reformi, dolazak novih investicija i ekonomskog rasta.
- Na tom putu, Srbija će uvek biti pouzdan i odgovoran partner EU - poručio je Vučić.
