VUČIĆ SE OGLASIO IZ ALBANIJE: Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena da proširenje EU ostane jedand od prioriteta

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Albanije gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni koji se održava u Draču.

Foto: Instagram

- Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena naporima da proširenje EU ostane jedan od prioriteta, a ne sporedna tema.

- Očekujem da Proces Brdo-Brioni donese jasne zaključke, jer samo iskrenost i doslednost u pristupu svih strana, donose procesu trajnu održivost i poverenje zemalja regiona.

- Uveren sam da širenje Unije treba da ostane jasno upisano u agendu Zapadnog Balkana i da otvorene perspektive članstva u EU predstavljaju snažan pokretač reformi, dolazak novih investicija i ekonomskog rasta.

- Na tom putu, Srbija će uvek biti pouzdan i odgovoran partner EU - poručio je Vučić.