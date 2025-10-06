PANTIĆ PILJA ODGOVORILA ĐILASU: Dragane, prestani da pretiš nasiljem, građani hoće rezultate
NARODNA poslanica Biljana Pantić Pilja odgovorila je putem Instagrama predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu.
- Dragan Đilas opet nekome preti. Kaže Đilas da će on kad dođe na vlast da zabrani SNS i da će da hapsi.
Ako može neko da mu prenese sledeće:
1. Znamo da je on navikao da postavlja sudije i tužioce, setimo se samo one reforme iz 2009. godine, ali to vreme je prošlo.
Prošlo je vreme kad je Dragan Đilas sa svojom strankom, tada DS-om, iz koje su ga izbacili, određivao ko će da sudi a ko da bude uhapšen.
U pravnoj državi Dragane, ne možes ti da hapsiš već policija na osnovu dokaza a tužilaštvo i sud vode postupak.
Mada i ja se zapitam često da li smo mi pravna država kada su takvi kao ti, koji su napunili svoje džepove dok su bili na vlasti a Srbiju do provalije doveli, i dalje na slobodi.
2. Dragane, i da zabraniš SNS, a to se neće desiti, ti nećes doći na vlast.
Na vlast se dolazi voljom naroda iskazanom na izborima a ne tako što kmečiš po Briselu i tražiš zabranu političkih protivnika.
Hoće Đilas da nas vrati u 1933. godinu, kada su se hapsili politički neistomišljenici i zabranjivali, palile knjige i slično.
Kad ne možes da pobediš, onda se igraš sam, tako Dragan zamišlja politiku.
Da sve zabrani i onda da ostane samo on.
Ali ni tada ne bi došao na vlast jer ga znaju građani Srbije kao zlu paru.
Dragane, prestani da pretiš nasiljem, hapšenjima, zabranama i shvati: građani Srbije hoće rezultate.
Provozaj se brzom prugom, autoputem, izađi malo i pogledaj šta su Aleksandar Vučić i SNS uradili prethodnih godina.
Onda će ti možda biti jasno zašto građani biraju najboljeg a to je Aleksandar Vučić! - napisala je Pantić Pilja.
