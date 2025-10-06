PANTIĆ PILJA ODGOVORILA ĐILASU: Dragane, prestani da pretiš nasiljem, građani hoće rezultate

NARODNA poslanica Biljana Pantić Pilja odgovorila je putem Instagrama predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu.

FOTO: Privatna arhiva

Narodna poslanica Biljana Pantić Pilja odgovorila je putem Instagrama predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu.

- Dragan Đilas opet nekome preti. Kaže Đilas da će on kad dođe na vlast da zabrani SNS i da će da hapsi.

Ako može neko da mu prenese sledeće:

1. Znamo da je on navikao da postavlja sudije i tužioce, setimo se samo one reforme iz 2009. godine, ali to vreme je prošlo.

Prošlo je vreme kad je Dragan Đilas sa svojom strankom, tada DS-om, iz koje su ga izbacili, određivao ko će da sudi a ko da bude uhapšen.

U pravnoj državi Dragane, ne možes ti da hapsiš već policija na osnovu dokaza a tužilaštvo i sud vode postupak.

Mada i ja se zapitam često da li smo mi pravna država kada su takvi kao ti, koji su napunili svoje džepove dok su bili na vlasti a Srbiju do provalije doveli, i dalje na slobodi.

2. Dragane, i da zabraniš SNS, a to se neće desiti, ti nećes doći na vlast.

Na vlast se dolazi voljom naroda iskazanom na izborima a ne tako što kmečiš po Briselu i tražiš zabranu političkih protivnika.

Hoće Đilas da nas vrati u 1933. godinu, kada su se hapsili politički neistomišljenici i zabranjivali, palile knjige i slično.

Kad ne možes da pobediš, onda se igraš sam, tako Dragan zamišlja politiku.

Da sve zabrani i onda da ostane samo on.

Ali ni tada ne bi došao na vlast jer ga znaju građani Srbije kao zlu paru.

Dragane, prestani da pretiš nasiljem, hapšenjima, zabranama i shvati: građani Srbije hoće rezultate.

Provozaj se brzom prugom, autoputem, izađi malo i pogledaj šta su Aleksandar Vučić i SNS uradili prethodnih godina.

Onda će ti možda biti jasno zašto građani biraju najboljeg a to je Aleksandar Vučić! - napisala je Pantić Pilja.