DVA KLJUČNA VUČIĆEVA PITANJA O PADU NADSTREŠNICE

05. 10. 2025. u 21:36

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić postavio je ključna pitanja vezana za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Pita i kako to da 11 meseci se ne zna za to da se vide lica za koja je čudno da se vide na tom mestu.

- Kako su već 2. novembra, dan posle nesreće, znali šta je uzrok? - pitao je Vučić.

Podsetimo, predsednik je otkrio da je pre pada nadstrešnice pored želčezničke stanice u Novom Sadu prošao Miša Bačulov.

Kaže i da danas ne veruje u to da je bila sabotaža na nadstrešnici u Novom Sadu.

- I danas ne verujem u to. Ne isključujem mogućnost. Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? Dana 02.11.2024, viši javni tužilac u Novom Sadu, Aleksandar Amidžić, izdate su dve naredbe o izuzimanju snimaka. Na prvoj naredbi, traži se izuzimanje od 11 do 13 časova, a na drugoj od 11.50 do 12 časova. Naše pitanje je zašto je to uređeno  - kazao je on.

