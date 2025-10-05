ZAHVALNOST KFOR-u NA ZAŠTITI MANASTIRA: Delegacija Nato-a posetila manastir Visoki Dečani
ADMIRAL Stjuart Manš, komandant Savezne komande združenih snaga NATO-a u Napulju, posetio je juče manastir Visoki Dečani u pratnji komandanta KFOR-a generala Ozkana Ulutaša, italijanskog komandanta pukovnika Lorenca Manđe i drugih saradnika. Goste su dočekali iguman manastira arhimandrit Sava Janjić i bratstvo i upoznali ih sa duhovnim životom i radom ove svetinje
Tim prilikom, iguman Janjić je izrazio zahvalnost međunarodnim snagama za dugogodišnju zaštitu manastira.
- Zahvalni smo KFOR-u za 26 godina zaštite našeg manastira i razumevanja koje pokazuje prema našem životu i misiji- naveo je iguman Janjić u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.Inače, manastir Visoki Dečani nalazi se pod zaštitom KFOR-a od 1999 godine i jedini je pravoslavni hram koji poslednjih godina obezbežuju pripandici italijanskog kontingenta KFOR-a dok neke od pravoslavnih svetinja koje se nalaze u potpuno albanskom okruženju i kojima je ugrožena bezbednost obezbeđuju pripadnici tzv kosovske policije još od 2010 godine kada je KFOR usled procene bezbednosne situacije preneo nadležnost na tzv kosovsku policiju u očuvanju pravoslavnih svetinja na KiM.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)