ZAHVALNOST KFOR-u NA ZAŠTITI MANASTIRA: Delegacija Nato-a posetila manastir Visoki Dečani

ADMIRAL Stjuart Manš, komandant Savezne komande združenih snaga NATO-a u Napulju, posetio je juče manastir Visoki Dečani u pratnji komandanta KFOR-a generala Ozkana Ulutaša, italijanskog komandanta pukovnika Lorenca Manđe i drugih saradnika. Goste su dočekali iguman manastira arhimandrit Sava Janjić i bratstvo i upoznali ih sa duhovnim životom i radom ove svetinje

foto fejsbuk

Tim prilikom, iguman Janjić je izrazio zahvalnost međunarodnim snagama za dugogodišnju zaštitu manastira.

- Zahvalni smo KFOR-u za 26 godina zaštite našeg manastira i razumevanja koje pokazuje prema našem životu i misiji- naveo je iguman Janjić u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.Inače, manastir Visoki Dečani nalazi se pod zaštitom KFOR-a od 1999 godine i jedini je pravoslavni hram koji poslednjih godina obezbežuju pripandici italijanskog kontingenta KFOR-a dok neke od pravoslavnih svetinja koje se nalaze u potpuno albanskom okruženju i kojima je ugrožena bezbednost obezbeđuju pripadnici tzv kosovske policije još od 2010 godine kada je KFOR usled procene bezbednosne situacije preneo nadležnost na tzv kosovsku policiju u očuvanju pravoslavnih svetinja na KiM.