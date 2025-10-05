Politika

ĐILAS STAVIO TAČKU NA PRIČU O TZV. STUDENTSKOJ LISTI U MIONICI: "Takva lista ne postoji!"

В.Н.

05. 10. 2025. u 12:04

PREDSEDNIK Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas zapušio je usta blokaderskoj propagandi i istakao da nema takozvane "studentske liste" u Mionici.

Foto: Printskrin Iks

Danima blokaderksa glasila ispiraju mozgove svojih gledalaca, kako tobože "studenti" predvode opozicionu listu "Ujedinjeni za Mionicu".

Istina je, međutim, da tu listu zapravo predvode stranački funkcioneri.

Dragan Đilas im je zato odgovorio: "Nema studentske liste u Mionici!"

