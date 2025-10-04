ŠEŠELJ O DEŠAVANJIMA PRE 5. OKTOBRA: Socijalisti i julovci poklekli u ključnom momentu, Amerikanci potkupili policijske generale
SRS je ušla u vladu sa SPS 1998. godine uz čvrsto obećanje bivšeg predsednika SRJ Slobodana Milošević da se ni po koju cenu neće ostaviti Kosovo i Metohija, kazao je lider radikala dr Vojislav Šešelj.
- Međutim, socijalisti i julovci su poklekli u ključnom momentu - podseća Šešelj.
Kaže da je patriotski naboj u narodu tada splasnuo.
Dodao je da su Amerikanci pre 5. oktobra 2000. godine potkupili sve policijske generale, osim Gurija.
- Oni su blokirali policiju već 5. oktobra - podseća predsednik SRS.
Kaže da danas toga nema.
- Ne može se ponoviti 5. oktobar zato što imamo dobru situaciju u vojsci, što imamo solidnu situaciju u policiji - rekao je Šešelj za Informer TV.
