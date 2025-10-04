Politika

ŠEŠELJ O DEŠAVANJIMA PRE 5. OKTOBRA: Socijalisti i julovci poklekli u ključnom momentu, Amerikanci potkupili policijske generale

04. 10. 2025. u 20:37

SRS je ušla u vladu sa SPS 1998. godine uz čvrsto obećanje bivšeg predsednika SRJ Slobodana Milošević da se ni po koju cenu neće ostaviti Kosovo i Metohija, kazao je lider radikala dr Vojislav Šešelj.

Foto: V. Danilov

- Međutim, socijalisti i julovci su poklekli u ključnom momentu - podseća Šešelj.

Kaže da je patriotski naboj u narodu tada splasnuo.

Dodao je da su Amerikanci pre 5. oktobra 2000. godine potkupili sve policijske generale, osim Gurija.

- Oni su blokirali policiju već 5. oktobra - podseća predsednik SRS.

Kaže da danas toga nema.

- Ne može se ponoviti 5. oktobar zato što imamo dobru situaciju u vojsci, što imamo solidnu situaciju u policiji - rekao je Šešelj za Informer TV.

